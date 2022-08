Viele Besucher trotz wenigen Veranstaltungen im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren

Von März bis Juni waren bereits 20.000 Besucher im Bauernhofmuseum in Illerbeuren. Wie das Freilichtmuseum den Zulauf in Zukunft ankurbeln will.

24.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Sehr zufrieden ist Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer bereits jetzt mit den diesjährigen Besucherzahlen im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren: Von März bis Juni – also noch vor den bayerischen Schulferien – wurden dort rund 20.000 Gäste gezählt. Das sei auch deshalb ein gutes Ergebnis, weil bis dahin kaum Veranstaltungen stattgefunden haben, die erfahrungsgemäß besonders viele Besucher anziehen, betont Niethammer.

In den Jahren ohne Corona seien pro Jahr etwa 25.000 Einzelbesucher ins Bauernhofmuseum gekommen, informiert er. Die Gäste von Veranstaltungen und die Teilnehmenden an den museumspädagogischen Programmen seien bei dieser Zahl noch nicht eingerechnet. „Schon im März waren heuer sehr viele da“, berichtet Niethammer. Normalerweise würden im ersten Öffnungsmonat nach der Winterpause nur etwa fünf bis 50 Personen pro Tag übers Gelände schlendern, heuer wurden an den ersten Wochenenden jeweils ein paar Hundert gezählt. „Die Leute wollen wieder etwas erleben“, leitet Niethammer daraus ab.

Ferienprogramm und Erntetag

Umso wichtiger sei es jetzt, „Gas zu geben“ und immer wieder Neues auf dem Gelände zu bieten. Vor kurzen wurde eine Sonderausstellung zur Sanierung des derzeit geschlossenen Bauernhauses Meßhofen eröffnet (wir berichteten). Das Ferienprogramm ist angelaufen und es gab einen Erntetag zum Mitanpacken. Endlich fallen soll noch in diesem Jahr die bauliche Hülle, unter der das Historisches Bauernhaus Weicht schon seit vielen Jahren schlummert. Dann müsse noch geforscht werden zum Gebäude aus der Gemeinde Jengen im Ostallgäu, das 1670 errichtet und danach mehrfach umgebaut wurde, sagt Niethammer. „Aber vielleicht können wir es schon 2023 eröffnen. „Wenn alles gut läuft, werden wir künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus etwas Neues präsentieren“, kündigt Niethammer an. Dabei will er mehr „Erlebnisräume“ auch für Erwachsene schaffen – wo sie sich etwa mit alten Bautechniken vertraut machen können. Die historischen Gebäude sollen verstärkt eingebettet werden in ein Umfeld mit Dorfcharakter, etwa mit Wegen, Brunnen oder Obstgärten.

Mehr zum Thema Handwerk auf dem Dorf

Ein wenig weg vom reinen Bauernhaus will Niethammer dabei – und hin zum gesamtem ländlichen Umfeld: „Auch in einem Dorf gab es früher viele Handwerker.“ Im Depot sei einiges zu diesem Thema eingelagert, nun müsse man dafür die passenden „Hüllen“ finden. Denkbar sei auch, dafür eine Werkhalle nach historischem Bauplan nachzubauen und dann den Fokus auf die spannende, originale Technik zu legen, die innen drin war.

Die Öffnungszeitenim Schwäbischen Baurernhofmuseum: Bis 15. Oktober täglich 9 bis 18 Uhr; danach bis 30. November 10 bis 16 Uhr. Montag (außer an Feiertagen) ist geschlossen.

