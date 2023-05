Schwiegervater getötet: Beschuldigte sagt, ihre Tochter sei nun in Sicherheit

Die Polizei berichtet am zweiten Verhandlungstag im Landgericht vom Einsatz nach der Bluttat in Niederraunau. Es kommt die Frage auf: War das Opfer pädophil?

18.05.2023 | Stand: 16:48 Uhr

Stück für Stück fügt sich das Puzzle zusammen: Im Sommer vergangenen Jahres soll eine 43-jährige Frau in einem Wohnhaus im Krumbacher Stadtteil Niederraunau ihren 83-jährigen Schwiegervater mit über 40 Messerstichen getötet haben (wir berichteten). Es ist ein komplexes Verfahren am LandgerichtMemmingen. Die Beschuldigte ist zwar geständig, schweigt aber bislang zu ihrem Motiv und will sich auch nicht an den genauen Tathergang erinnern. Zudem ist sie mutmaßlich zur Tatzeit derart psychisch erkrankt gewesen, dass sie zumindest teilweise schuldunfähig sein könnte. Die Mordanklage hat das Landgericht Memmingen zurückgewiesen, es handelt sich aktuell um ein sogenanntes Sicherungsverfahren und um die Frage, ob die Beschuldigte weiterhin und über einen längeren Zeitraum in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden muss. Am zweiten Verhandlungstag werden erstmals Zeugen gehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.