Singen mit Peter Maffay: Weltstar besucht Senioren im Unterallgäu

Wie Peter Maffay, seine Frau Hendrikje Balsmeyer und 18 Grundschulkinder für eine vorweihnachtliche Überraschung im Seniorenzentrum Pfaffenhausen gesorgt haben.

Von Kathrin Elsner

06.12.2023 | Stand: 11:25 Uhr

Aufgeregt und voller Vorfreude betritt die vierte Klasse der Grundschule Markt Wald das Seniorenzentrum St. Anna. Die im Werkunterricht ausgesägten Holzsterne in bemalten Brotzeittüten als Geschenk im Gepäck, setzen sie sich zu den Seniorinnen und Senioren an die Tische. Gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern erhellt die Gesichter, und dann betritt ein Weltstar den Raum: Peter Maffay ist zu Gast in Pfaffenhausen

