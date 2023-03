Skyline Park startet mit neuen Attraktionen in die Saison

Schon bald startet der Skyline Park in die neue Saison. Auf die Gäste warten zwei neue Fahrgeschäfte. Und wer Glück hat, kommt sogar kostenlos in den Park.

17.03.2023 | Stand: 14:48 Uhr

In diesem Jahr dürfen sich alle Adrenalinfreunde und Familien mit Kindern freuen, denn es werden gleich zwei neue Fahrgeschäfte eröffnet, die für noch mehr Action und Spaß sorgen werden, verspricht der Skyline Park. Geburtstagskinder, die zwischen 7. November 2022 und 31. März 2023 Geburtstag hatten beziehungsweise haben und höchstens 14 Jahre alt sind, kommen am Samstag, 25., und Sonntag, 26. März, kostenlos in Bayerns größten Freizeitpark.

Ebenfalls findet an den beiden Eröffnungstagen das „Wochenende der Nachbarschaft“ statt. Nachbarn aus einem Umkreis von 15 Kilometer werden zu einem vergünstigten Eintrittspreis von 32 Euro für Kinder und Erwachsene eingeladen.

Der "Flotte Otto" sorgt im Skyline Park für Nervenkitzel

Adrenalinfreunde, (Groß-)Eltern, Onkel, Tanten und Kinder dürfen sich auf zwei neue Fahrattraktionen freuen, die in dieser Saison eröffnet werden. Der „Flotte-Otto“ ist eine Achterbahn für die ganze Familie und bietet Platz für insgesamt 18 Fahrgäste. Auf einer Strecke von rund 140 Metern erklimmt das mit Holzelementen verzierte Minengefährt mit Lokomotive samt Waggons zunächst zwei aufwärts gewandte Spiralen, woraufhin der Rest der Strecke mithilfe der Schwerkraft befahren wird.

Damit sich auch Achterbahn-Neulinge an das Gefühl der Schwerelosigkeit gewöhnen können, geht es vor der Schlusseinfahrt über zwei kleine „Camelbacks“, die kleine und große Gäste auf dezente Weise aus dem Sitz heben. Freizeitpark zu schrill? Auch für Wanderer im Allgäu gibt es schon lohnende Ziele: Welche Hütten im Allgäu bereits geöffnet haben.

"Looping Alois" lockt Wagemutige in den Skyline Park

Die zweite Neuheit ist der „Looping Alois“ – ein echter Adrenalingarant für alle, wagemutige Überkopfpiloten. Denn wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in einem Flugzeug zu sitzen und einen Looping zu drehen? In der neuen Attraktion kommen die Fahrgäste da nahe ran. Bei dem interaktiven Rundfahrgeschäft sind sechs Flugzeuge an Auslegerarmen befestigt und Überkopffahrten möglich.

Je zwei Fahrgäste können in einem der Doppeldecker Platz nehmen und in einer Flughöhe von bis zu sieben Metern mithilfe eines Joysticks die Gondeln auf und ab bewegen sowie seitlich um 360 Grad rotieren lassen. Übernachten können Besucher nicht nur in Hotels rund um Türkheim und Rammingen. Auch Allgäuer Campingplätze haben bereits geöffnet.