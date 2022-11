Solarpark bei Schwaighausen geht in Betrieb

Die Firma Vensol hat ihre Photovoltaikanlage entlang der A96 bei Schwaighausen ans Netz genommen. Sie soll Ökostrom für 2600 Haushalte liefern.

25.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Vensol Neue Energien GmbH aus Babenhausen nimmt ihren ersten Solarpark im Landkreis Unterallgäu in Betrieb. Die PV-Anlage wurde in den vergangenen Monaten entlang der A96 bei Schwaighausen errichtet und liefert ab sofort CO2-freien Öko-Strom für rund 2600 Haushalte. Vor Kurzem ging der Solarpark, der 2023 erweitert wird, ans Netz.

Auf einer Fläche von acht Hektar wurden 17.280 Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 9360 Kilowatt installiert, die jetzt klimaneutralen Strom für 2600 Vier-Personen-Haushalte produzieren und 6500 Tonnen klimaschädliches CO2 einsparen. „Damit leistet der Solarpark einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, letztlich aber auch zu einer unabhängigeren Energieversorgung unserer Industrie und der privaten Haushalte“, teilt Thomas Schultheiß, Leiter Projektentwicklung bei Vensol, in einer Pressemitteilung mit. Im nächsten Jahr soll ein örtlicher Schäfer die mit einer heimischen Saatgutmischung bewachsene Betriebsfläche beweiden können.

Bürger und der Gemeinde Holzgünz können sich beteiligen

Nach der Verstärkung einer bestehenden Stromtrasse kann Vensol den Solarpark um weitere 2,2 Megawatt erweitern. Der Standort auf dem Nachbargrundstück sei bereits genehmigt und werde von der örtlichen Bürgerenergiegenossenschaft „BürgerEnergie Hoschmi eG“ übernommen und betrieben. Anwohner und Bürger der Gemeinde Holzgünz sollen sich dann daran beteiligen können.

Die Vensol Neue Energien GmbH konnte sich im Rahmen der Projektentwicklung auf eine starke Unterstützung durch die lokale Politik und eine zielgerichtete Zusammenarbeit mit verschiedensten Akteuren verlassen. Die jederzeit gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung und externen Partnern war für die erfolgreiche Umsetzung mitentscheidend. „Unser Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit gilt hier Bürgermeister Rolla, dem Gemeinderat, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen sowie den beauftragten Dienstleistern“, erklärt Sebastian Ganser, Geschäftsführer der Vensol.

Wirtschaftliche Impulse geben

Kommunen könnten ab sofort nicht allein ein starkes Zeichen für Klimaschutz und Energiewende setzen, sondern auch wirtschaftliche Impulse für die örtliche Gemeinschaft geben, zum Beispiel zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur oder zur Förderung unterschiedlicher Vereine aus den Bereichen Sport oder Kultur. Die Gemeinde Holzgünz profitiere von dem neuen Energieprojekt unmittelbar.

Neben der üblichen Gewerbesteuer erhalte sie von jeder erzeugten Kilowattstunde Sonnenstrom 0,2 Cent an finanzieller Beteiligung. Sebastian Ganser freut sich deshalb doppelt: „Im Einklang mit den lokalen Interessen wird sauberer Strom dezentral erzeugt – und die Standortgemeinde erhält jährlich einen Klima-Bonus in Höhe von etwa 20.000 Euro, über die gesamte Laufzeit also über eine halbe Million Euro. Diesen Betrag kann sie vor Ort so einsetzen, dass am Ende alle Bürgerinnen und Bürger davon profitieren.“ Der Anlagenbetreiber Vensol nutze dazu eine neu geschaffene Gesetzesgrundlage und sichere die kommunale Beteiligung an der grünen Stromproduktion vertraglich zu.

Die Projekte der Vensol Neue Energien werden schwerpunktmäßig rund um den Sitz des Unternehmens in Babenhausen entwickelt. In den Gemeinden Benningen und Oberschönegg sollen im ersten Quartal 2023 die Baumaßnahmen starten, im Laufe des Jahres folgen demnach Solarparks in Günzburg und Thannhausen. „Wir setzen unseren Fokus ganz konkret auf Wertschöpfung in der Region und kommunale Beteiligung“, erläutert Geschäftsführer Sebastian Ganser.