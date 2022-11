Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall in Sontheim

In Sontheim im Unterallgäu hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall gebaut. Er flüchtete anschließend. Wie ihn die Polizei stellte.

Von Allgäuer Zeitung

17.11.2022 | Stand: 13:03 Uhr

In Sontheim im Unterallgäu hat ein betrunkener Autofahrer am frühen Mittwochabend einen Unfall gebaut. Er flüchtete anschließend von der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Demnach war eine Autofahrerin auf der Staatsstraße in Richtung Erkheim unterwegs, als ihr im Kurvenbereich beim Kieswerk der betrunkene Fahrer auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.