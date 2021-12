Sontheim und Erkheim bauen Radweg gemeinsam

Der Startschuss für die Strecke zwischen Sontheim und Erkheim könnte im Frühjahr fallen. Welche Vorteile die beiden Bürgermeister mit dem Projekt verbinden.

12.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Wer mit dem Fahrrad auf direktem Weg von Erkheim nach Sontheim möchte, muss derzeit die Gemeindeverbindungsstraße nutzen. Dass das auf der viel befahrenen Strecke mitunter recht gefährlich sein kann, weiß auch Alfred Gänsdorfer. „Die Autos sind da schon mal mit Tempo 120 unterwegs“, erklärt der Sontheimer Rathauschef. Daher sei ein separater Radweg entlang der Strecke schon seit langer Zeit ein großer Wunsch vieler Gemeindebürger. Und dieser Wunsch könnte nun im kommenden Jahr Realität werden.

Gemeinsam mit der Marktgemeinde Erkheim soll ein rund 2,3 Kilometer langer Radweg entlang der Verbindungsstraße gebaut werden, von dem beide Orte profitieren. Während Gänsdorfer vor allem die guten Einkaufsmöglichkeiten in Erkheim als Beispiel nennt, bringt sein Amtskollege Christian Seeberger aus Erkheim die direkte Anbindung an den Sontheimer Bahnhof ins Spiel. Er denke dabei etwa an Schüler und Pendler, die kein Auto nutzen können oder wollen. „Daneben dient die neue Strecke auch als weiterer Lückenschluss für den Günztalradweg“, erklärt Seeberger. Und dieser ist auch bei Radfahrern aus dem weiteren Umkreis sehr beliebt.

Gesamtkosten für Radweg zwischen Erkheim und Sontheim bei 1,6 Millionen Euro

Der Auftrag wurde bereits an die Baufirma vergeben. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich laut Seeberger auf rund 1,6 Millionen Euro. 80 Prozent davon steuert der Bund über das Förderprogramm „Stadt und Land“ bei. Den Rest teilen sich die beiden Gemeinden anteilig auf. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Startschuss für den Radweg im Frühjahr kommenden Jahres fallen. Mit einer Verkehrsfreigabe rechnet Seeberger in diesem Fall dann Ende 2022.

Dabei wird der Radweg nach derzeitigem Planungsstand aber nicht durchweg auf einer Seite entlangführen. Auf Höhe der Kreuzung zur Kreisstraße Richtung Schlegelsberg wird laut dem Erkheimer Gemeindeoberhaupt eine Querungshilfe notwendig. Denn an dieser Stelle wird die Trasse auf der anderen Seite fortgeführt. So würde unter anderem die Unterführung der Autobahn laut Seeberger diesen Schritt erforderlich machen.

Benötigte Flächen in Sontheim standen schon länger zur Verfügung

Eigentlich hätte das Projekt aus Sicht von Alfred Gänsdorfer auch schon früher umgesetzt werden können. Denn die benötigten Flächen auf Sontheimer Seite stehen ihm zufolge schon seit dem Bau der neuen A96-Autobahnauffahrt bei Erkheim vor über zehn Jahren und der damit verbundenen Flurbereinigung zur Verfügung. Anders sah das in Erkheim aus. Zwar habe sich die Marktgemeinde die Grundstücke südlich von Schlegelsberg, ebenfalls im Zuge der Flurbereinigung, schon vor einigen Jahren sichern können, erklärt Christian Seeberger. Nördlich davon waren jedoch noch Verhandlungen mit verschiedenen Grundstückseigentümern notwendig – wobei diese letztlich sehr unkompliziert gewesen seien, wie der Erkheimer Bürgermeister ausdrücklich betont. „Und eigentlich ist es auch ganz gut, dass wir erst jetzt damit beginnen.“ Denn davor hätte es wohl keine so hohe Förderung gegeben.

Weitere Wünsche der Rathauschefs

Apropos Förderung: Da die Situation derzeit günstig sei, die Förderquote, die der Bund für solche Projekte zur Verfügung stellt, aber pro Jahr um fünf Prozentgeringer werde, hat Seeberger bereits das nächste Vorhaben vor Augen: den Lückenschluss des Radwegenetzes nach Daxberg im Norden der Gemeinde. Und auch sein Amtskollege Gänsdorfer hat einen weiteren Wunsch: eine Radweganbindung des Sontheimer Bahnhofs in Richtung Ottobeuren.

