SPD startet in Memmingen in die heiße Phase des Wahlkampfs

Der SPD-Bewerber Jan Rothenbacher stellt beim Dreikönigstreffen seine Ziele für Memmingen vor - von einer Hochschule bis zu Leerständen in der Innenstadt.

06.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Memminger SPD ist beim Dreikönigs-Frühschoppen im fast voll besetzten Kellersaal im Hotel Rohrbecks in die heiße Phase des OB-Wahlkampfs eingestiegen. Der Kandidat der Sozialdemokraten, Jan Rothenbacher, stellte dabei den Klinikneubau in den Vordergrund. Hierbei sei es jetzt schon wichtig, eine praktikable Anbindung an den ÖPNV und auch für den Individualverkehr zu schaffen.

Bestehendes Klinik-Areal in Memmingen als Hochschulstandort

Bei der Nachnutzung des bestehenden Klinikareals stellte er einen Hochschulstandort in den Fokus. „Memmingen braucht eine Hochschule.“ 50 bis 60 Prozent des Areals könne man hierfür zu Verfügung stellen. Bestehende Gebäudeteile seien für einen Studienbetrieb sehr gut nutzbar, ohne einen Abriss in Betracht ziehen zu müssen. Mit Blick auf die möglichen Studiengänge sollte man laut Rothenbacher etwa auch Pflegeberufe ins Auge fassen. Gebäudeteile, die abgerissen werden müssten, könnte man für barrierefreie Neubauten beziehungsweise für die Linderung der Wohnungsnot heranziehen. Ganz klar sprach sich der SPD-Kandidat gegen eine Ansiedlung eines Amazon-Verteilzentrums aus, die vor einiger Zeit im Bereich des Allgäu Airports im Gespräch war. Der Flächenverbrauch wäre enorm, Arbeitsplätze entstünden nur wenige und die Menschen würden auch nur nach Mindestlohn bezahlt.

Dächer in der Stadt Memmingen mit PV-Anlagen bestücken

Im Hinblick auf den Klimawandel sollten städtische Dächer zügig mit PV-Anlagen bestückt werden. „Das bringt uns voran und amortisiert sich auch“, ist er überzeugt. Da Memmingen das Tor zum Allgäu sei und am Autobahnkreuz liege, könnte man den Tourismus und Aufenthalte im Bereich von zwei oder drei Tagen stärker intensivieren. Hierzu will Rothenbacher auch Großveranstaltungen aus dem Kultur-, Sport- und dem Musikbereich nach Memmingen holen. Kempten schaffe das auch und sei auch nicht besser aufgestellt als Memmingen. „Aktiv am Ball bleiben“ müsse man bei den Leerständen in der Innenstadt. Bedauerlich sei, dass es noch keine Ermittlung der Leerstände gebe. SPD-Fraktionsvorsitzender Matthias Ressler fügte an, dass diese Bestandserhebung von der SPD seit Jahren gefordert, von der Stadt jedoch leider nur stiefmütterlich behandelt werde. Warum es fast nur noch Optiker, Akustiker und Apotheken in der Innenstadt gebe, müsse man ergründen und mit dem Stadtmarketing und Gewerbe nach attraktiven Ansiedelungsoptionen für andere Ladengeschäfte suchen.

Sanierung von Rosenviertel in Memmingen hat für Rothenbacher hohe Priorität

Die Sanierung des Rosenviertels hat für Rothenbacher hohe Priorität. Hier würde er die Memminger Wohnungsbaugesellschaften oder neue Investoren mit einbinden. Die Digitalisierung in der Verwaltung müsse ebenfalls vorangetrieben werden. Wichtig sei auch ein funktionierendes Bürgerbüro mit persönlichen und direkten Ansprechpartnern.