Stadträte ebnen Weg für neues Kulturzentrum

Damit die syrisch-orthodoxe Gemeinde ihr Vorhaben in Memmingen umsetzen kann, soll der Bebauungsplan aufgehoben werden.

20.09.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Seit vielen Jahren befindet sich in der Freudenthalstraße östlich des Bahnhofs in einem ehemaligen gewerblichen Gebäude das Gemeindehaus der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde Memmingen. Nun will sie das Bestandsgebäude durch einen Neubau ersetzen und ein Kulturzentrum errichten. Das Grundstück ist seit 2009 im Besitz des Kirchenvereins. Doch planungsrechtlich kann der Neubau eigentlich nicht realisiert werden, da die Fläche im Bebauungsplan als Verkehrsfläche festgesetzt wurde. So sind die Grundzüge der Bauleitplanung betroffen. Daher müsste erst der Bebauungsplan geändert oder aufgehoben werden. Deshalb befasste sich der Bauausschuss mit diesem Thema.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.