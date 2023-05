Unfallschwerpunkt "Huber-Kreuzung" in Ottobeuren wird in diesem Sommer entschärft

Die "Huber-Kreuzung" in Ottobeuren wird durch einen Kreisverkehr ersetzt. Trotz schwieriger Grundstücksverhandlungen sollten die Arbeiten bald losgehen können.

26.05.2023 | Stand: 10:32 Uhr

Gute Nachrichten gibt es für die Bürgerinnen und Bürger in Ottobeuren. Denn ein Unfallschwerpunkt soll schon bald der Vergangenheit angehören. Wie das Staatliche Bauamt in Kempten auf Anfrage unserer Redaktion erklärt, soll die sogenannte Huber-Kreuzung im Nordosten der Marktgemeinde durch einen Kreisverkehr ersetzt werden – und das noch in diesem Sommer. Nach Angaben der Behörde kam es allein zwischen 2018 und 2020 an dieser Stelle zu zwölf Unfällen. Zwar wurden in dem Bereich Tempo-70-Schilder aufgestellt. Dennoch ereigneten sich weitere Unfälle.

