Lebendig und überzeugend

Thorsten Hamer begeistert auf der Foyer-Bühne des LTS in Memmingen mit dem Solo-Stück „Heute weder Hamlet“. Virtuose Verbindung von Unterhaltung und Tiefgang.

06.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Lebendiger und überzeugender kann Theater nicht gelingen. „Heute weder Hamlet“ ist einerseits ein mitreißendes Solo-Theater von Thorsten Hamer, bei dem dieser auch selbst Regie führte. Aber ganz allein geht es nicht auf der Bühne. Und so fand Hamer Unterstützer im Landestheater für dieses „Privatprojekt“ auf der Foyer-Bühne des LTS.

Es war seine Idee, dieses Stück von Rainer Lewandowski zu realisieren. Es geht um eine wegen eines Beinbruchs ausgefallene Hamlet-Vorstellung. Aber das Publikum ist da. Und Vorhangzieher Ingo Sassmann tritt auf.

Der Mächtigste am Theater

Zunächst demonstriert er die unterschiedlichen Arten des Vorhang-Bedienens. „Davon gibt es 1000 Möglichkeiten!“ Das Aufmunternde Öffnen vor einem Lustspiel. Das nachdenkliche Schließen, die Gedanken nach innen richtend, nach einer Tragödie. Ernst, die großen Fragen der Menschheit im Blick. Der Vorhang sei sein Instrument. Sassmanns Gegner, ja Feind ist der Automat. Der den Vorhang auf Knopfdruck bewegt. In monotoner Geschwindigkeit. Eine tote Maschine, nicht atmend. Als Vorhang-Zieher sei er der Mächtigste am Theater, verrät Sassmann. Öffne er doch die Grenze zwischen Fiktion und Realität. Öffne und schließe das Tor zwischen den Welten.

Er könne das schon beurteilen, plaudert der Mann im Arbeits-Overall. Schließlich sei er auch mal Schauspieler gewesen. „Die guten Rollen spielen sich von selbst“, weiß er. Sogar den Hamlet habe er schon mehrmals gegeben. Und listet seine Stationen auf.

"Leben oder abkratzen"

Das erste Mal, in Bad Salzuflen, war der Totenkopf eine scheußlich wabbelnde Weichgummimasse. Die, durch Vibrieren auf dem ausgestreckten Arm, seine Nervosität verriet. Die verrückte Idee des Regisseurs. „Wenn’s keine Regisseure gäbe, ginge es dem deutschen Theater besser“, lautet das Fazit von Sassmann über ausgeflipptes Regietheater. Er gibt eine moderne Inszenierung wieder mit einem Hamlet ohne Körperspannung. Statt „Sein oder nicht sein?“ ist „Leben oder abkratzen?“ die Frage.

Die Schauspiel-Karriere von Sassmann endete, als er versehentlich das Gebiss wegkickte, das dem Intendanten, ebenfalls mitspielend, aus dem Mund gefallen war. Sogar vor die Vorhang-Linie kickte er es, bis an den Bühnenrand. Da war kein einfacher Ausweg mehr.

Sassmann gerät ins Philosophieren. Etwa über seine Perspektive der Seitenansicht, die er nun stets habe. Aufs Theater und aufs Leben. Für ihn ist Hamlet sogar deutscher als Faust. Warum? „Weil er nie handelt, nur überlegt.“ Er erklärt, dass „König der Löwen“ die Hamlet-Handlung nachspiele, im Tierreich.

Der Stoff, aus dem die Träume sind

Man erfährt einiges über Theater und seine Gegenstände. Wann „die Requisite“ zuständig ist. „Immer, wenn Darsteller damit spielen.“ Für die größeren Sachen gebe es „die Dekoration“. Aber es gebe auch schwierige Grenzfälle, etwa bei beweglichen oder festen Lampen. Irgendwann endet auch der „Stoff, aus dem die Träume sind“. Hamer pustet das Licht aus.

Jubel vom Publikum. Als Zugabe stellt Sassmann alias Hamer die verschiedenen Applaus-Typen vor. Den Gebückten, den Unnahbaren, den Eitlen…

Intendantin Christine Hofer, die mich „zumindest hat machen lassen“, so Hamer, gesteht leuchtenden Auges, dass sie nun auch an dieses Projekt glaube. Ein grandioser Abend, bei dem man sich erinnert an manche Zitate, zu Schulzeiten ins Gedächtnis gegraben („Oh schmölze doch dies allzu feste Fleisch“). Virtuoser lassen sich Unterhaltung und Tiefgang nicht verbinden.

Die nächsten Aufführungen sind am Freitag, 10. November, 20 Uhr, Sonntag, 12. November, 19 Uhr, Freitag, 17. November, 20 Uhr.