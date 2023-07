Auf was sich die Besucher des Landestheaters in Memmingen in der neuen Saison freuen dürfen

Das Ensemble des Landestheaters Schwaben gibt beim Theaterfest einige Kostproben von Stücken zum besten, die ab Herbst in Memmingen zu sehen sein werden.

03.07.2023 | Stand: 16:28 Uhr

Mit einem Theaterfest hat das Ensemble des Landestheaters Schwaben in Memmingen seinen Saisonabschluss gefeiert. Auf dem Programm standen Lieder, Monologe und Szenen. Zudem gab es Ausblicke auf die kommende Spielzeit.

Eingeleitet wurde das Fest von Ekatherina Sawchenko auf dem Klavier, die dann auch den gesamten Abend musikalisch begleitete. Es folgte ein Prolog von Friedrich von Schiller, vorgetragen von Theatermacher Tobias Sosinka. Ensemblemitglied Thorsten Hammer peppte den Prolog immer wieder mit witzigen Bemerkungen auf. Intendantin Christine Hofer erinnerte an die vielen Aufführungen der vergangenen Spielzeit und an das Hochgefühl, erstmals nach der Coronazeit mit der Studioinszenierung und Komödie „Der Vorname“ wieder ein ausverkauftes Haus zu haben. Außerdem verwies sie darauf, dass auch das Junge Landestheater endlich wieder seine Pforten öffnen konnte. Weiter wies sie auf das kommende Programm hin, das am 16. September mit der turbulenten, italienischen Komödie „Bezahlt wird nicht“ des Literaturnobelpreisträgers Dario Fo beginnt.

Szenen aus Theaterstück "Bezahlt wird nicht" am Landestheater in Memmingen vorgestellt

Gleich im Anschluss stürmten alle 14 Ensemblemitglieder, in Urlaubskleidung und mit Sonnenbrillen bewaffnet, mit ihren Klappliegestühlen durch die Gänge und nahmen unter viel Geklapper auf der Bühne liegend Platz. Es folgte eine Kostprobe aus der Theaterkomödie „Bezahlt wird nicht“, vorgetragen von Thorsten Hammer und Miriam Smejkal. Danach gab es einen Ausschnitt aus dem Stück „Das Gesetz der Schwerkraft“ mit Delia Bauen, eine Produktion des Jungen Landestheaters Schwaben, für Jugendliche ab 14 Jahre, das im Oktober erstmals aufgeführt wird. Eine weitere Premiere steht mit „Der Große Gatsby“ am 29. September an. Auch davon bekamen die Besucherinnen und Besucher Ausschnitte zu sehen. Ebenso von dem tragisch-komischen Werk „The Party“ von Sally Potter, das mit Miriam Smejkal und Almut Kohle besetzt sein wird. Aufgeheitert wurde das Programm immer wieder mit Gesangseinlagen und humorvollen Sketchen von Thorsten Hammer, im Stil von Heinz Erhardt. (Lesen Sie auch: Neue Intendantin in Memmingen)

Ensemblemitglieder des Landestheaters in Memmingen geehrt und verabschiedet

Am Ende gab es bei den Verabschiedungen und Ehrungen der Ensemblemitglieder Klaus Philipp und Milena Weber sowie der langjährigen Mitarbeitenden Michael Wagenbauer, Anton Riedle und Christina Schneider bewegende Momente, die vom Publikum mit Ovationen im Stehen begleitet wurden. Das Abschiedswort von Thorsten Hammer war ein Zitat von Shakespeare: „Die ganze Welt ist eine Bühne und alle Frauen und Männer bloße Spieler.“