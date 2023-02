Tragischer Unfall im Unterallgäu: Mann wird von Erdmassen verschüttet und stirbt

In Sontheim im Unterallgäu ist ein 36-jähriger Mann bei Grabungsarbeiten verschüttet worden. Die Einsatzkräfte konnten nach dem Unfall nur die Leiche bergen.

08.02.2023 | Stand: 13:36 Uhr

In Grabus, einem Weiler bei Sontheim ( Unterallgäu) ist es gester am Dienstagvormittag (7.2.2023) zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein 36-jähriger Mann wurde laut Polizei bei Grabungsarbeiten von Erdmassen verschüttet und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Grabus: Kripo ermittelt

Ersthelfer und Rettungsdienst konnten nur noch die Leiche bergen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Die Beamten wollen ermitteln, was die Ursache für den tödlichen Unfall war.

