Auf Wiedersehen, Transall - Fliegende Legende landete zum letzten Mal auf Flughafen Memmingen

Für etliche Flugzeugfans am Flughafen Memmingen war es am Mittwoch ein trauriger Moment: Sie verabschiedeten sich von der Transall, die nun ausgemustert wird.

18.08.2021 | Stand: 12:44 Uhr

Viele Menschen hatten sich am Rande des Flughafens Memmingen am Mittwoch versammelt, um dem Transportflugzeug der Bundeswehr auf Wiedersehen zu sagen. Die Transall, eine fliegende Legende, ist derzeit auf Abschiedstour und machte so auch einen Stopp in Memmingerberg. Dieser Flugzeugtyp wird noch in diesem Jahr ausgemustert und vom A400M aus dem Lufttransportgeschwader 62 in Wunstorf ersetzt.

Die Jubiläumsmaschine Transall C-160, die in Memmingen in Begleitung einer zweiten Maschine Station machte, erhielt für ihre Abschiedstour eine neue und letzte Sonderlackierung. Die letzte Sonderlackierung besteht aus verschiedenen Lackierungen, die das Flugzeug im Dienst der Luftwaffe bereits getragen hat. Angefangen vom silbernen Prototypen bis hin zur weißen United Nations-Lackierung. Die rechte Seite der Maschine stellt in Symbolen die geflogenen Einsätze dar. Die linke trägt die Hummel des Lutfttransportgeschwaders 63 „Hohn“, das Ende des Jahres aufgelöst wird.

„Da kommen sie“, ruft einer der Flugzeugfans am Rande des Flughafens. Überall werden Fotoapparate gezückt und in Stellung gebracht. Schon von weitem ist das laute Dröhnen zu hören, als die beiden Transportflugzeuge am Himmel auftauchen und in einem großen Bogen auf den Allgäu Airport zuhalten. Sie waren schon öfter am Memminger Flughafen zu sehen, doch dieses Mal werden sie nicht mehr wiederkommen. Das Luftgeschwader 63 wird Ende des Jahres aufgelöst, da die Transall-Maschinen „pensioniert“ werden. Nun gibt es nur noch den Stützpunkt in Wunstorf bei Hannover. Seit über 50 Jahren ist das Transportflugzeug im Dienst der Bundeswehr unterwegs – jetzt ist es Zeit für sie zu gehen und Abschied zu nehmen. In ihrer „Goodbye Tour“ fliegt die Transall durch Süd- und Westdeutschland. Am Memminger Airport landeten die beiden Maschinen für eine Stunde.

Ein letzter Stopp auf dem Flughafen Memmingen. Bild: Theresa Osterried

Robin Vogg aus Boos freut sich sehr über diesen letzten Besuch. Er ist mit seiner Frau und seinem einjährigen Sohn gekommen. „Mit der Transall bin ich emotional stark verbunden“, sagt er. „Mein Vater war im Luftgeschwader 61 in Penzing und ist selbst lange Transalls geflogen.“ Dass das Transportflugzeug nun seinen letzten Flug antritt, macht ihn traurig. „Aber ich bin dem ganzen Team so dankbar, was sie hier auf die Beine gestellt haben, ist unglaublich.“

Inzwischen sind die beiden Maschinen gelandet. Die eine ist in der Camouflage der Bundeswehr gekleidet, die andere hat eine Sonderlackierung. Oberstabsfeldwebel Alexander Peters führt um die Retrobrummel herum. „Die Lackierung habe ich mitgestaltet“, sagt er. Sie erzählen die Geschichte der Transall. Auf der oberen Seite der Tragflächen finden sich die deutsche und die französische Flagge, die auf die gemeinsame Entwicklung des Flugzeugs hinweist. „Das Flugzeug trägt jede Lackierung, die es über die Jahre hinweg einmal bekommen hat“, erzählt Peters. „Die weiße Lackierung beispielsweise kommt von UNO-Missionen. Dort hat sie auch ihren Beinamen der Engel der Lüfte erhalten.“

