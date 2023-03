Hund machte im Unterallgäu Jagd auf ein Reh

Ein Bub spielte in Türkheim mit einem Hund auf einer Wiese. Plötzliche witterte das Tier ein Reh - und die Verfolgungsjagd begann.

29.03.2023 | Stand: 13:34 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist in Türkheim ein Hund ausgerissen und hat Jagd auf ein Reh gemacht. Wie die Polizei berichtet, war seine 56-jährige Besitzerin mit dem Hund Gassi gegangen. Dabei war das Tier nicht angeleint. Zunächst spielte der Enkel der Besitzerin mit ihm auf einer Wiese. (Lesen Sie auch: Giftköder im Allgäu - Hund in Türkheim stirbt)

Ein Hund jagte in Türkheim ein Reh

Dann riss der Hund aus: Er hatte ein Reh gewittert und nahm die Verfolgung auf. Glücklicherweise konnte der Hund wieder eingefangen werden, er erwischte das Reh nicht. Sein Frauchen erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Jagdgesetz.

Alle Neuigkeiten aus Bayern lesen Sie immer hier.