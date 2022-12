Überfall in Mindelheim: Haben „Opfer“ und Täter gemeinsame Sache gemacht?

Ein Ehepaar soll einen Überfall in einer Mindelheimer Spielothek vorgetäuscht haben. Was wahr ist und was nicht, das ist die Frage – gibt es dafür Beweise?

30.12.2022 | Stand: 11:53 Uhr

Es ist Mitte Januar 2020. In der Nacht, kurz vor halb drei, verlässt gerade der letzte Kunde eine Spielothek in Mindelheim. Die Mitarbeiterin ist alleine, will den Laden absperren. Plötzlich kommt ein vermummter Mann im braunen Parka herein und fordert Bargeld von ihr. Die Mitarbeiterin folgt seinen Anweisungen. Sie sperrt die Kasse auf und gibt ihm den gesamten Inhalt – den Knopf für stillen Alarm, der die Polizei alarmiert hätte, drückt sie nicht. Der Maskierte will allerdings noch mehr. Sie soll den Safe aufsperren. Das tut sie auch. Er nimmt sich dessen Inhalt und verlässt die Spielothek mit rund 7300 Euro in bar.

