Unbekannte sprengen Verkehrsschilder im Unterallgäu die Luft

Was wie ein Unfall aussah, entpuppte sich als Straftat, die auch für die Täter gefährlich war: Im Unterallgäu wurden zwei Schilder gesprengt, Teile flogen weit.

29.09.2023 | Stand: 15:47 Uhr

Erst ging die Polizei von Unfällen aus, aber dann wurde klar: Unbekannte haben in der ersten Septemberwoche zwei Verkehrsschilder bei Pfaffenhausen im Unterallgäu in die Luft gesprengt. Ein Schild steht auf der B16 an der Abzweigung nach Schöneberg , das andere auf der Staatsstraße 2017 an der Abzweigung nach Korb. Durch die Wucht der Explosionen entstand an beiden Schildern Totalschaden, den die Polizei auf rund 6000 Euro beziffert.

Verkehrsschilder im Unterallgäu mit "nicht unerheblicher Menge Sprengmittel" zerstört

Die Ermittler gehen von "einer nicht unerheblichen Menge Sprengmittel" aus und damit einhergehend von einer nicht kalkulierbaren Gefahr für Täter und Unbeteiligte. Ein abgesprengtes Teil des Schildes fand sich in einer Entfernung von rund 25 Metern.

Die Polizei Mindelheim arbeitet in diesem Fall eng mit Experten des Bayerischen Landeskriminalamtes zusammen und bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden.

Auch Posts in sozialen Medien, in denen sich jemand der Taten rühmt, solle man umgehende der Polizei melden, hieß es. (mz)