Unbekannte stehlen Kanaldeckel in Türkheim

In der Nacht auf Sonntag haben Diebe einen Kanaldeckel in Türkheim herausgehoben und entwendet. Die Polizei Bad Wörishofen ermittelt gegen die Täter.

19.04.2021 | Stand: 12:25 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag einen Kanaldeckel in Türkheim herausgehoben und gestohlen. Laut Polizei fehlte der Kanaldeckel am Fahrbahnrand der Jakob-Sigle-Straße auf Höhe einer Bäckerei.

Gestohlener Kanaldeckel in Türkheim: Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei berichtet, stürzte oder fuhr in der Nacht niemand in den offenen Schacht. Am Sonntagvormittag fanden Bauhofmitarbeiter die Gitterabdeckung in einer Querstraße und setzten den Deckel wieder ein.

Die Polizei ermittelt gegen die Täter und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden.

Lesen Sie auch: Diebe schrauben 300 Klettersteine von einer Kletterwand in Memmingen ab