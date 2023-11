Frontalzusammenstoß bei Ettringen: Zwei Schwerverletzte

Nach einem Unfall wurde die Umgehungsstraße bei Ettringen gesperrt. Laut Polizei wurden zwei Menschen schwer verletzt.

07.11.2023 | Stand: 16:10 Uhr

Zwei Personen wurden am Dienstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der Umgehungsstraße bei Ettringen in Richtung Augsburg schwer verletzt. Wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, ist ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.

Unfall in Ettringen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein entgegenkommender Autofahrer konnte im allerletzten Moment noch ausweichen, der nächste Pkw-Lenker konnte dann aber nicht mehr rechtzeitig reagieren. Der Unfallverursacher und der Fahrer des zweiten Autos wurde so schwer verletzt, dass beide mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden mussten. Die Straße war komplett gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften war im Einsatz.

Diese Meldung wird kontinuierlich aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

