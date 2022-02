Unterallgäuer Bauernverband protestiert vor Aldi-Filiale in Memmingen

Die Landwirte kritisieren den Discounter: Der schmücke sich mit einer Kampagne für mehr Tierwohl, sei aber nicht bereit, dafür auch genug zu zahlen.

05.02.2022 | Stand: 15:48 Uhr

Bei der Memminger Aldi-Filiale in der Rudolf-Diesel-Straße lief am Samstagvormittag eine besondere Aktion: Mit Transparenten und einer Kuh bezogen Landwirte und Landwirte vom Bayerischen Bauernverband (BBV) im Unterallgäu Position und protestierten gegen eine Kampagne des Unternehmens.

Unterallgäuer Bauern ärgern sich über Aldi: Der fordere Tierwohl, aber zu Niedrigpreisen

Aldi Süd hatte vor wenigen Tagen mit Zeitungsanzeigen angekündigt, auf Haltungsformen für mehr Tierwohl zu setzen und bei Eigenmarken ab 2024 keine Frischmilch mehr aus Ausbindehaltung zu verkaufen. Außerdem soll Frischfleisch ab 2030 nur noch aus den Haltungsformen 3 und 4 stammen, die zum Beispiel offene Ställe, mehr Platz und Weidegang umfassen. Dafür erntet das Unternehmen massive Kritik vom BBV: Denn im Gegenzug gebe es keinerlei Bereitschaft, die Erzeuger angesichts der erhöhten Ansprüche besser zu bezahlen.

Protestaktion vor Aldi-Filiale in Memmingen

Am Freitag und Samstag stellte der Bauernverband darum an verschiedenen Orten Protestaktionen vor Aldi Süd-Filialen auf die Beine. „Die Ziele und Standards werden immer höhergesteckt, geschehen soll das aber auf billigstem Weg und auf Kosten der Bauern“, sagte in Memmingen Konstantin Wechsel, stellvertretender Kreisobmann des BBV Unterallgäu. Er und Geschäftsführer Helmut Mader betonten, dass die Landwirte durchaus bereit seien, den Weg zu mehr Tierwohl zu gehen. Die Kosten, um all dies umzusetzen, müssten sie jedoch finanziert bekommen, fügte Wechsel hinzu.

Dazu sei der Lebensmitteleinzelhandel nicht gewillt, sagte Mader: Aus diesem Grund sei ein umfassender Kriterienkatalog verhindert worden, der in den vergangenen zwei Jahren bei Verhandlungen über ein branchenweites Tierwohlprogramm für Rindfleisch und Milch erarbeitet worden war und Punkte wie mehr Frischluft und Bürsten für die Fellpflege beinhaltete. „Daran sieht man, dass es nicht ernst gemeint ist und es nur ums Image geht“, sagte Mader.

Bauernverband: Viele kleine Milchbauern sind in ihrer Existenz bedroht

Gleichzeitig würden die Landwirte durch die Ankündigung von Aldi vor vollendete Tatsachen gestellt. Viele kleine Milchbauern, die noch Anbindehaltung praktizieren, können nach Maders Worten eine Umstellung nicht so schnell bewältigen. Zwar haben Politik und Bauernverbände in Bayern und Baden-Württemberg laut BBV einen Prozess angestoßen, damit solche Betriebe ihre Tierhaltung Schritt für Schritt weiterentwickeln können. Doch derzeit gibt es die sogenannte Haltungsstufe 1 laut Mader noch in den Ställen von etwa 40 Prozent der grob geschätzt 25.000 Milchviehbetriebe im Freistaat, entsprechend sei das Verhältnis für das Unterallgäu mit rund 1250 Betrieben. „Die Existenz Dutzender Höfe im Landkreis steht auf dem Spiel“, befürchtet Wechsel.

Kreisbäuerin Margot Walser: Aldi-Kampagne ist wie ein "Schlag ins Gesicht"

Ein Grund, warum auch Bäuerin Marlies Berchtold aus Maria Steinbach dabei war. Ihr eigener Betrieb liefert Bio-Heumilch und entspricht sogar der Premium-Haltungsstufe 4, hat also mit Vorgaben wie denen von Aldi Süd kein Problem. Doch Berchtold sagt: „Es tut so weh, wenn im Dorf wieder und wieder ein Betrieb aufhört.“ Verbesserungen in der Haltung der Tiere wünscht auch sie sich: Doch diese müssten honoriert werden und so stattfinden, dass die Betriebe eine Perspektive haben. Kreisbäuerin Margot Walser machte ihrem Ärger Luft: "Zu einem Haltungswechsel gehört auch ein Ende der Niedrigpreise." Angesichts der bestehenden Verhältnisse empfinde sie die Aldi-Kampagne wie einen "Schlag ins Gesicht".

Wie äußert sich Aldi Süd zu den Protesten des Bauernverbands?

Zu einem Gespräch zwischen der Marktleitung der Aldi-Filiale und den Landwirten kam es bei der etwa halbstündigen Aktion trotz der Bitte von Helmut Mader nicht, auf unsere Anfrage hin hat sich die Unternehmensgruppe Aldi Süd jedoch in einer Stellungnahme geäußert. Darin heißt es, man habe großes Verständnis für die Situation der Landwirte und werde weiterhin „einen konstruktiven und partnerschaftlichen Dialog“ führen. Mit Blick auf die höheren Kosten nimmt Aldi Süd für sich in Anspruch, etwa durch Abnahmeversprechen und langfristige Vertragsbeziehungen zu finanzieller Planungssicherheit für die Erzeuger beizutragen. Zugleich erfolgt der Hinweis, dass man als Handelsunternehmen in der Regel keine Vertragsbeziehungen zu Landwirten, sondern zu verarbeitenden Unternehmen wie Molkereien unterhalte.

Stellungnahme von Aldi Süd: "Auch Politik steht in der Verantwortung"

Außerdem führt die Unternehmensgruppe komplexe Marktstrukturen an: „Wie hoch der Auszahlungspreis an die Landwirte letztlich ist, können wir – durch das Kartellrecht festgelegt – nicht unmittelbar beeinflussen.“ Ein Fazit der zweiseitigen Stellungnahme: „Preisaufschläge im Handel allein werden nicht ausreichen, damit mehr Geld bei den einzelnen Landwirten ankommt oder die gesellschaftlich geforderte Transformation der Nutztierhaltung hin zu mehr Tierwohl finanziert werden kann.“ In der Verantwortung stehe die Politik, sie solle etwa einen „klaren rechtlichen Rahmen für die Transformation“ vorlegen, ebenso ein Finanzierungsinstrument, das Landwirte beim Neu- oder Umbau von Ställen unterstützt.

