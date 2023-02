Veranstaltungen in Memmingen rund um die Zwölf Bauernartikel

Das Memmiger Projektbüro "Stadt der Freiheitsrechte" stellt das Frühjahrsprogramm mit Lesung, Vortrag, Diskussion und Stadtführung vor.

19.02.2023 | Stand: 14:03 Uhr

Im März 1525 versammelten sich Bauern aus Oberschwaben in der Memminger Kramerzunft. Sie forderten Freiheit, Gerechtigkeit und Mitbestimmung auf der Basis des Evangeliums. Ein Ergebnis dieser Beratungen sind die Zwölf Artikel, eine erste schriftliche Forderung nach Menschen- und Freiheitsrechten auf dem europäischen Festland. Doch wer waren die Bauern? Was trieb sie an? Und was haben die Ereignisse mit der aufkommenden Reformation zu tun? Um die damals bahnbrechenden Forderungen heute neu zu überdenken und die Zwölf Artikel in den Fokus zu rücken, lädt die Stadt Memmingen zu einer Reihe von Veranstaltungen ein, die zum Entdecken und Verstehen der spannenden Geschichte rund um 1525 anregen.

Lesung: Der Memminger Autor Siegfried Langer liest am Mittwoch, 15. März, im Landestheater aus seinem Roman „Die Geschichte, die dich einholt“. Eine Studentin, die eben noch in ihren Geschichtsbüchern gelesen hat, verschwindet in die Geschichte und ist auf einmal mittendrin in der Zeit um 1525. In Kooperation mit dem Landestheater Schwaben wird diese Geschichte lebendig. Die Platzkarten sind kostenlos müssen aber reserviert werden unter tickets.memmingen.de, in der Tourist Information oder im Landestheater selbst.

Vortrag: „Die Zwölf Artikel - Konfliktlösungen im Vorfeld des Bauernkrieges“ ist Thema eines Vortrags mit anschließender Diskussion des Frankfurter Professors für Neuere Rechtsgeschichte, Prof. Dr. David Mayenburg. Los geht es am Donnerstag, 23. März, ab 19 Uhr, Bonhoeffer-Haus. Der Eintritt ist frei.

Diskussionsabend: „Free oder freaky – wir müssen reden über das, was uns trägt“ ist ein Diskussionsabend über den christlichen Glauben überschrieben. Ist der Glaube nur noch etwas für Sonderlinge oder kann er auch heute noch Orientierung geben? Die kostenlose Veranstaltung findet am Samstag, 1. April, ab 20 Uhr im Grünen Haus statt.

Stadtführung: Am Dienstag, 28. März, wird eine Stadtführung auf den Spuren der Reformation in Memmingen angeboten. Anmeldung bei der Tourist Information erforderlich, Eintritt sieben Euro.

Bücher: Die Stadtbibliothek präsentiert von 25. April bis 17. Juni ausgewählte Bücher zum Thema Freiheit, Mitbestimmung und Gerechtigkeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Bücher können entliehen werden.

Kino: „Kino in der Kirche“ wird am Mittwoch, 17. Mai, in der Martinskirche angeboten. In diesem Kino der besonderen Art wird der Schweizer Reformator Ulrich Zwingli vorgestellt.