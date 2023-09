Beschmierte Wahlplakate - was treibt die Täter an?

Immer wieder beschmieren Unbekannte Wahlplakate oder reißen sie gleich ganz herunter. Ist es politische Motivation oder blanke Zerstörungswut?

22.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„69-Jähriger beschmiert Wahlplakate.“ – „Schüler reißen Wahlplakate herunter.“ – Unbekannte setzen Wahlplakate in Brand.“ Diese und ähnliche Schlagzeilen waren in jüngster Zeit immer wieder auf allgaeuer-zeitung.de zu lesen. Derartige Sachbeschädigungen begleiten seit vielen Jahren die Wahlkämpfe der politischen Parteien. Allerdings überkommt einen angesichts der vielen Polizeimeldungen das Gefühl, dass es im Vorfeld der am 8. Oktober anstehenden Landtagswahl mehr solche Straftaten gibt als früher. Ob dem tatsächlich so ist, fragten wir Polizeisprecher Holger Stabik vom Präsidium Schwaben Süd/West.

Etablierte Parteien rücken in den Fokus

Laut dem Beamten liegen zum aktuellen Zeitpunkt in Sachen Plakatbeschädigung noch keine belastbaren Zahlen vor. Allerdings hat Stabik den Eindruck, dass im Gegensatz zur vergangenen Landtagswahl diesmal auch die sogenannten etablierten Parteien verstärkt in den Fokus der Täter geraten. „Früher waren vor allem Plakate von Parteien aus dem extremen linken oder rechten Spektrum betroffen“, sagt Stabik.

Täter setzen politische Botschaften

Eine weitere Auffälligkeit ist in den Augen des Polizeisprechers, dass immer öfter politische Botschaften mit den Beschädigungen von großen Plakaten verbunden sind. Dabei werde der betreffende Wahlkampfslogan zum Beispiel etwas verändert. So heißt es bei den Bündnisgrünen dann nicht mehr: „Opa, bitte wähl für mich“, sondern: „Opa, bitte wähl für mich nicht.“ Diese Art der Sachbeschädigung ist freilich auf den ersten Blick als politisch motiviert zu erkennen. Anders sieht es aus, wenn Plakate einfach beschmiert oder heruntergerissen werden. Hier liegen politische Motive in der Regel nur dann vor, wenn in einer Straße mit verschiedenen Plakaten nur diejenigen einer bestimmten Partei beschädigt werden. Sind dagegen Plakate unterschiedlicher Parteien in einer Straße zerkratzt oder weggerissen worden, handelt es sich zumeist um bloßen Vandalismus.

Polizei: Das sind keine Kavaliersdelikte

Bei der Strafverfolgung spielt die Motivation der Täter indes keine Rolle. Laut Polizeisprecher Stabik wird Sachbeschädigung mit einer Geldstrafe oder mit bis zu zwei Jahren Gefängnis geahndet. Bis zu drei Jahren Haft kann es geben, wenn ein Plakat zum Beispiel mit einem Hakenkreuz beschmiert wird. Denn dann handelt es sich um eine strafbare Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Letztlich spiegelt laut Stabik die Zahl der angezeigten Fälle aber nicht das tatsächliche Ausmaß der Plakatbeschädigungen wider. Denn die Parteien würden nicht jede Tat bei der Polizei melden. „Das wird – zumindest gefühlt – in jedem Ortsverband anders gehandhabt.“