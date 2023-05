Gewaltverbrechen in Schwaben Mord an Ehepaar in Schwaben: Polizei nimmt Verdächtige in Altenstadt und Albstadt fest Ende April fanden Angehörige das ermordete Ehepaar in Altenstadt in Schwaben. Am Dienstag fassen Ermittler drei Verdächtige in Bayern und Baden-Württemberg.

16.05.2023 | 13:59 Uhr