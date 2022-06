Warum in der Memminger Mewo-Kunsthalle ein Wal gestrandet ist

Die 13,5 Meter lange Plastik von Gil Shachar wird Teil der Schau „Vom Aussterben bedroht“. Eröffnet wird die Ausstellung am 11. Juni.

Ein Buckelwal strandet nicht alle Tage in Memmingen und deshalb war schon einiger Aufwand notwendig, um eine Plastik des Meeressäugers in die Mewo-Kunsthalle zu schaffen. Der städtische Bauhof hatte den Gehweg gesperrt und eine Vielzahl an helfenden Händen hielt sich bereit, um die Walplastik unbeschadet durch die Tür zu tragen. Sie ist teil der Ausstellung „Vom Aussterben bedroht“, die am Samstag, 11. Juni, um 19 Uhr eröffnet wird.

Die 13,5 Meter lange Plastik ist ein Werk des Künstlers Gil Shachar und die originalgetreue Abformung eines an der südafrikanischen Küste angeschwemmten Buckelwals. Für die fünf Einzelteile bedurfte es eines Sattelschleppers, der mit speziell auf dieses Kunstwerk angepassten Halterungen ausgestattet ist. „Die elf Meter langen Mittelstücke ins Haus zu bringen, nennt man dann wohl Maßarbeit“, bringt es der zufriedene Kunsthallenleiter Axel Lapp auf den Punkt.

Wie Menschen in die Natur eingreifen

Die Walabbildung ist Hauptbestandteil von „The Cast Whale Project“, einem Projekt, dem sich der Künstler Gil Shachar über die letzten Jahre intensiv gewidmet hat. Die Ausstellung „Vom Aussterben bedroht“ komplettieren zwei weitere künstlerische Positionen von Alexandra Daisy Ginsberg und Maximilian Prüfer. Auch sie thematisieren in ihren Werken die Veränderungen in der Welt, die mit menschlichen Eingriffen in die Natur einhergehen.