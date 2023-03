Warum Mindelheim einen Baum nicht geschenkt haben will

Einen Baum zu pflanzen, ist eigentlich eine gute Sache. Aber nicht jeder Baum ist auch willkommen, wie ein Fall der Ahmadiyya Muslim Gemeinde zeigt.

11.03.2023 | Stand: 09:17 Uhr

Am 20. Februar hatte die Stadt Mindelheim zu einer Baumpflanzaktion der Ahmadiyya Muslim Gemeinde eingeladen. Auf der Obstwiese wollte die Religionsgemeinschaft am 22. März als Zeichen für Frieden und Freundschaft einen Baum stiften und diesen im Beisein des Ersten Bürgermeisters Stephan Winter pflanzen. In der Einladung wies die Stadt darauf hin, dass die Ahmadiyya Muslim Gemeinde seit 2012 bundesweit Bäume für Frieden und Freundschaft stifte. Über 10.000 Bäume seien schon "als Zeichen friedlicher Verständigung und freundlicher Zusammenarbeit" gepflanzt worden. Am Mittwoch sagte die Stadt den Pressetermin ohne Begründung ab. Was war passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.