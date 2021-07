Corona: Auch in Memmingen platzt eine Abiturfeier

Nach dem Vorfall in Hohenschwangau ist auch in Memmingen eine Abiturfeier geplatzt. Das war passiert - und so ging die Feier weiter.

18.07.2021 | Stand: 18:29 Uhr

Wenige Minuten vor Beginn ist die Abiturfeier am Bernhard-Strigel-Gymnasium in Memmingen geplatzt. Erst zu diesem Zeitpunkt wurde bekannt, dass von einem Schüler, der an einer privat organisierten Abschlussfahrt nach Kroatien teilgenommen hatte, ein positives Testergebnis vorliegt. Schülerinnen, Schüler und Angehörige wurden wieder nach Hause geschickt, nachdem die Abiturzeugnisse formlos verteilt waren. Auch im Gymnasium Hohenschwangau (Ostallgäu) war die Abiturfeier unterbrochen worden. Dort mussten zehn Schülerinnen und Schüler den Raum verlassen, die an einer Kroatienfahrt teilgenommen hatten.

61 Abiturientinnen und Abiturienten müssen draußen warten

In Memmingen hatten noch gar nicht alle Gäste in der Aula des Gymnasiums Platz genommen, als die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Daniela Schönhals, die Hiobsbotschaft überbrachte. Die 61 Abiturientinnen und Abiturienten, ihre Angehörigen und Lehrer mussten im Freien warten, während ein enger Kreis unter anderem mit Schulleiter Dr. Thomas Wolf, dem anwesenden Oberbürgermeister Manfred Schilder und Schönhals das weitere Vorgehen besprachen.

Frustration und Unmut bei der Festgesellschaft

Das zog sich fast eine Stunde hin, weil Schönhals, die direkt von zu Hause gekommen war, noch Test-Unterlagen aus dem Amt holen musste. Schließlich wurde entschieden, die Feier für diesen Abend komplett abzusagen, weil das Ansteckungsrisiko zu hoch erschien. Alle Schüler, die an der Busreise in eine kroatische Ferienanlage teilgenommen hatten, mussten sich vorsorglich in Quarantäne begeben.

Das sorgte für Frustration und Unmut bei der Festgesellschaft, die sich auf die offizielle Verleihung der Abitur-Zeugnisse in der Schulaula freute, die nach strengen Hygieneregeln, aber dennoch festlich ablaufen sollte. Für Wolf wäre dies die letzte Abiturfeier gewesen, da er nach diesem Schuljahr in den Ruhestand geht. Er plant nun, sie zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Natürlich sei es sehr schade für alle Beteiligten, dass der lange geplante Abend ausfallen musste, bedauert Wolf. „Aber es gibt Schlimmeres.“ Die Enttäuschung relativiere sich, wenn man die Bilder von der Natur-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sehe, sagte der Schulleiter.