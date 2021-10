Wie der Start für den Memminger Integrationsbeirat bisher lief

Die Vorsitzende schildert die ersten Monate unter Pandemie-Vorzeichen. Aktuell geht es im Gremium darum, die Weichen für die künftige Arbeit zu stellen.

26.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Noch gab es wegen Corona nicht viele Gelegenheiten für das gegenseitige Kennenlernen – dennoch hatte der Memminger Integrationsbeirat laut seiner Vorsitzenden seit der ersten Sitzung im März einen „sehr guten Start“. Patricia Isac hat positive Resonanz und Hilfsbereitschaft – zum Beispiel von Stadträten – erlebt und beschreibt ihre Eindrücke: „Die Leute, die im Gremium dabei sind, sind motiviert und wollen was machen.“ Auch bei der nun dritten Sitzung war dies spürbar. Zugleich traten erste, vorrangige Fragen zutage: Der Beirat muss klären, welchen Kurs er einschlägt und wo die Grenzen dessen liegen, was er leisten kann und soll.

Kennenlernen in Corona-Zeiten ist knifflig

Auch Isac musste sich an ihre Aufgabe zunächst herantasten: „Das Gremium ist ja ganz neu und auch die Mitglieder habe ich bis auf ein paar Einzelne nicht gekannt.“ Pandemiebedingt gab es kaum Gelegenheiten, mehr übereinander zu erfahren – und dass man bei Aufeinandertreffen stets die Maske vor dem Gesicht hat, machte das Ganze nicht leichter. Darum war es bei der zweiten Zusammenkunft auch um Persönliches gegangen. Für Isac war bei diesem Treffen ein bisschen Nervosität im Spiel, denn: „Es war das erste, das ich geleitet habe.“ Zwar hat die Erzieherin schon Elternabende gestaltet und Teamgespräche geleitet, doch eine „große Publikumsrednerin“ sei sie nicht, sagt sie und fügt hinzu: „Aber ich werde mich verbessern.“

Integrationsbeirat: Welche Themen den Mitgliedern am Herzen liegen

Wie seine Vorsitzende ist auch der Integrationsbeirat dabei, in seine Rolle hineinzufinden. In der zweiten Sitzung hatten die Mitglieder in Fragebögen angegeben, welche Handlungsfelder ihnen besonders am Herzen liegen und was sie zu den Voraussetzungen für gelingende Integration zählen. Die Ergebnisse, die Lukas Krupinski von der Koordinierungsstelle Integration jetzt vorstellte, bildeten bei der dritten Sitzung die Basis für vier Arbeitsgruppen zu den Feldern: Fest der Kulturen, Offene Gesellschaft und Antidiskriminierung, Freizeit und soziale Begegnung sowie Bildung und Sprache. Um sich hierbei zu konkreten Fragestellungen vertieft Gedanken zu machen, sollen künftig jeweils vier bis sechs Personen aus dem Gremium regelmäßig zusammenkommen.

Zugleich gilt es laut Isac, sich ein Bild zu machen: „Wo stehen wir? Was gibt es schon an Integrationsarbeit und wo können wir ansetzen?“ Telefonate mit neuen potenziellen Ansprechpartnern füllen so derzeit nicht nur ihre Mittagspausen – auch zu den Sitzungen des Beirats sollen viele Akteure und Akteurinnen eingeladen werden. Aktuell präsentierten zwei Erzieherinnen das Projekt Sprach-Kita, das an vielen Memminger Einrichtungen läuft. Beiratsmitglied Mahmoud Osfeira bat beide Frauen, an Eltern weiterzugeben, „dass es den Integrationsbeirat gibt und dass wir bereit sind zu helfen“. Das allgemeine Ziel, den Beirat stärker ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, sprachen auch Krupinski sowie Beiratsmitglied und Stadtrat Rupert Reisinger (Die Linke) an. Dieser schlug etwa eine Vorstellungsrunde mit Beteiligten der Projekte Soziale Stadt im Osten und Westen Memmingens vor.

Oberbürgermeister Schilder: "Ich warne davor, sich zu übernehmen"

Als Osfeira auch Bereitschaft signalisierte, in Einzelfällen zum Beispiel Eltern persönlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, mahnte Oberbürgermeister Manfred Schilder zur Umsicht: Man solle einerseits vermeiden, Parallelstrukturen zu bestehenden Hilfsangeboten aufzubauen. Andererseits riet er den Ehrenamtlichen, sich nicht zu verzetteln: „Ich will niemanden bremsen, aber ich warne davor, sich zu übernehmen.“ In erster Linie werde der Beirat als beratendes Gremium gebraucht, das die Erfahrungen von Menschen verschiedener Herkunft einbringt und dazu beiträgt, Konzepte zu entwickeln. Über den Startschuss bei einer zentralen Herausforderung, der Erstellung eines Integrationspolitischen Gesamtkonzepts für die Stadt, informierte Krupinski zu Beginn der Sitzung.

Die Frage nach der künftigen Herangehensweise des Beirats warfen auch Fälle auf, die Parastou Rahimi Tembi ansprach. Sie engagiert sich ehrenamtlich unter anderem als Übersetzerin und berichtete, dass Asylbewerbern aus unverständlichen Gründen die Teilnahme an Sprachkursen verwehrt oder die Arbeitserlaubnis entzogen worden sei: „Ich sehe das nicht als Einzelfall, denn es betrifft viele. Es ist ein soziales Thema.“ Mehrere Anwesende sahen keine Möglichkeit, dies im Gremium im Detail zu besprechen. OB Schilder schlug vor, dass ein Vertreter des Ausländeramts in einer der nächsten Sitzungen über gesetzliche Grundlagen und die Arbeit der Behörde Auskunft geben soll.