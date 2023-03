Über 500.000 Euro für Rosenheimer Spieler gesammelt - Benefizspiel mit Allgäuer Verein

Die Eishockeywelt sammelt nach der Diagnose für den Rosenheimer Spieler Mike Glemser viel Geld. Auch Allgäuer Vereine - so, wie jetzt der EV Pfronten.

Großer Schock in der Eishockey-Welt: Mike Glemser, Stürmer der Starbulls Rosenheim, ist querschnittsgelähmt. Die Diagnose resultierte aus einem Sturz beim Auswärtsspiel der Starbulls beim SC Riessersee Anfang Februar. Der 25-Jährige prallte mit voller Wucht in die Bande und blieb regungslos auf dem Eis liegen. Etwa vier Wochen nach dem schweren Unfall gingen Familie und Verein mit der schockierenden Diagnose an die Öffentlichkeit. Sie riefen eine Spendenaktion ins Leben.

Keine zwei Wochen später befinden sich bereits über 500.000 Euro im Spendentopf. Es sei "kaum in Worte zu fassen", teilten seine Freundin Lara und die Familie von Mike Glemser mit. Das erste Spendenziel von 250.000 Euro sei bereits innerhalb der ersten eineinhalb Tage erreicht worden.

Nachdem bereits einige Allgäuer Eishockey-Vereine in den vergangenen Tagen kräfitg Geld sammelten, tritt nun auch der EV Pfronten in einem Benefizspiel zugunsten Mike Glemsers an. Am Freitag, 17. März, 20 Uhr spielen die Pfrontener Falcons auswärts gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf sollen zu 100 Prozent in den Spendentopf für Glemser gehen. Obendrein solle eine Tombola stattfinden, wobei der Verkaufspreis ebenfalls direkt gespendet werde.

Die Nachricht über die Diagnose war bei den Allgäuer Eishockey-Teams auf Entsetzen gestoßen. "Die Mannschaft reagierte sehr schockiert", sagte Thomas Hasselbach, Pressesprecher des ESC Kempten. Die Spieler seien sehr mitgenommen. Durch eine solche Nachricht realisierten sie, wie nah die Spieler an einer solch schwerwiegenden Verletzung dran seien. "Für die ganze Eishockeyfamilie war die Nachricht ein Riesenschock", sagte auch Thomas Zellhuber, zweiter Vorsitzender des EV Füssen.

Rosenheimer Eishockey-Spieler querschnittsgelähmt: Glemser kann weder Beine noch Hände bewegen

Rosenheim, sagte dessen Geschäftsführer Daniel Bucheli, treffe die Situation „hart“. Der in Stuttgart geborene Glemser kann weder Beine noch Hände bewegen. Er wird zudem weiter künstlich beatmet. Die derzeitigen Behandlungen fokussieren sich nach Vereinsangaben darauf, grundlegende Körperfunktionen wiederherzustellen. Den ehemaligen Allgäuer Eishockeyspieler Thomas Holzmann hatte 2007 dasselbe Schicksal ereilt. Er machte jetzt Mike Glemser Mut.

Die Allgäuer Vereine möchten Mike Glemser und seine Familie allesamt in unterschiedlicher Art und Weise unterstützen. "Wir haben schon in den vergangenen Wochen, etwa bei Jan Dalgic, gesehen, wie sehr die Eishockey-Community zusammenhält", sagt Philippe Bader, Sprecher des ESV Kaufbeuren. Die Joker teilten laut Bader über Social Media Spendenaufrufe und wollen "dies in nächster Zeit noch vertiefen".

Auch der EV Füssen wolle die von den Starbulls Rosenheim ins Leben gerufene Spendenaktion unterstützen, teilte Zellhuber mit. Die Spendenbereitschaft ist riesig. Binnen weniger als 24 Stunden kamen dabei bereits knapp 200.000 Euro zusammen. Auch der ESC Kempten verwies bereits auf Social Media auf den Spendenaufruf.

ESC Kempten spendet Erlös aus Gewinnspiel an Familie Glemser

Die Sharks haben aber laut Sprecher Hasselbach für das Heimspiel am kommenden Sonntag (5.3.) noch eine eigene Aktion geplant: "Der komplette Erlös unseres Puck-Wurf-Gewinnspiels geht an Mike Glemser und seine Familie." Vor Beginn des Spiels gegen die Erding Gladiators verkaufe der Verein Pucks, die mit einer Nummer versehen seien.

In einer Drittelpause gebe es dann das Gewinnspiel, bei dem jeder Puck-Käufer seine Scheibe auf die Eisfläche werfen darf. Wer am nähesten an den Bully-Punkt in der Mitte des Spielfelds kommt, gewinnt. Und zwar zwei Tickets für das DFB-Pokal-Viertelfinal-Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg am 4. April - inklusive Busfahrt.

Das Gewinnspiel gebe es bei den Kemptenern bei jedem Heimspiel. Doch um die Spendensumme zu erhöhen, könne am Sonntag jeder Puck-Käufer selbst entscheiden, wie viel er für eine Scheibe bezahlen möchte. Mindestens jedoch fünf und nicht zwei Euro, wie sonst üblich.

