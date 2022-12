Eis und Schnee: So frostig war es im Allgäu nach der bisher kältesten Nacht des Jahres

Die Nacht auf Dienstag war die kälteste des Jahres. Wir haben unsere Leser gefragt, wie tief die Temperaturen bei ihnen sanken. An der Spitze steht ein Patt.

Schnee und eisige Temperaturen kamen mit dem dritten Adventswochenende ins Allgäu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch aktuell vor glatten Straßen im Allgäu. Mit Temperaturen weit unter Minus zehn Grad war die Nacht auf Dienstag schließlich die bisher kälteste des Jahres.

Wir haben unsere Leser in einem Facebook-Aufruf gefragt, was das Thermometer bei Ihnen zuhause am Dienstagmorgen angezeigt hat. Wie tief sanken die Temperaturen?

Bisher kälteste Nacht des Jahres: So kalt war es am Dienstagmorgen im Allgäu

Von Lengenwang bis Leutkirch: Das haben Leserinnen und Leser berichtet

: Die Gemeinde Pfronten liegt im Vergleich zu Lengenwang schon deutlich näher an den Füssen : Ebenfalls aus dem Ostallgäu - diesmal aus dem äußersten Süden - hat uns ein stimmungsvolles Bild mit Morgennebel erreicht. Ein Leser und Facebook-Nutzer vermeldet mit der Zusendung stolze -14,5 Grad bei Füssen am Weißensee.

Füssen am Weißensee am Morgen des 13. Dezember 2022. Temperatur laut Leser: -14,5 Grad. Bild: Sebastian Planka

: Die 2000-Einwohner-Gemeinde Aitrang gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Biessenhofen und liegt etwas südlich der kreisfreien Stadt Kaufbeuren im Ostallgäu. Leserin Sonja Butscher vermeldete auf unseren Facebook-Aufruf hin frostige -17 Grad in der Gemeinde am Elbsee. Prem : Die kälteste Temperatur wurde uns aus Prem von Facebook-Follower Martin Hipp geliefert. Prem liegt nordöstlich von Füssen und bereits im Landkreis Weilheim-Schongau, daher zählt es nicht mehr zum Allgäu. In der Lechgemeinde nördlich des Forggensees zeigte das Thermometer stolze -18 Grad am Dienstagmorgen.

: Die kälteste Temperatur wurde uns aus Prem von Facebook-Follower Martin Hipp geliefert. Prem liegt nordöstlich von Füssen und bereits im Landkreis Weilheim-Schongau, daher zählt es nicht mehr zum Allgäu. In der Lechgemeinde nördlich des Forggensees zeigte das Thermometer stolze -18 Grad am Dienstagmorgen. Leutkirch : Aus dem Westallgäu gab es ebenfalls eine Rückmeldung. So informierte uns Facebook-Userin Doris Jung über eiskalte -17 Grad in Leutkirch.

Wer nun denkt, dass es in den höheren Lagen in den Allgäuer Alpen deutlich kälter war, liegt womöglich daneben. Der DWD vermeldete für Oberstdorf, die südlichste Gemeinde Deutschland und tief in den Alpen gelegen, lediglich -15 Grad Celsius.

Kältere Temperaturen als im Rest von Deutschland

Einige unserer Facebook-Follower wohnen entweder weit außerhalb des Allgäus, oder sind derzeit auf Reisen. Denn auf unseren Facebook-Aufruf erhielten wir auch Rückmeldung unter anderem aus Südhessen, aus Kötz bei Günzburg, aus Küps an der Thüringischen Grenze, und aus Frankfurt am Main. Das Fazit: Die Temperaturen lagen in allen Berichten von außerhalb des Allgäus deutlich über denen, die uns aus dem Alpenvorland berichtet wurden.

Eine Facebook-Nutzerin kommentierte dagegen stolze +29 Grad und Sonne auf der Urlaubsinsel Mauritius. Danach dürfte sich der ein oder andere Allgäuer angesichts der eisigen Temperaturen dieser Tage sehnen.