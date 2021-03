Muschel-Invasion im Bodensee sorgt für Wirbel - Forscher stehen vor einem Rätsel

Die Quagga-Muschel wurde wohl von Wassersportlern am Bodensee eingeschleppt. Ihre massive Ausbreitung führt zu Problemen. Forscher stehen vor einem Rätsel.

13.03.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Die massenhafte Verbreitung der fremdartigen Quagga-Muschel im Bodensee bereitet Forschern Kopfzerbrechen und stellt die „Bodensee-Wasserversorgung“ vor massive Probleme. Um seine technischen Anlagen dauerhaft vor Muschel-Schäden zu schützen, plant das Unternehmen aus Sipplingen „Investitionen im mittleren dreistelligen Millionenbereich“, wie eine Sprecherin unserer Redaktion sagte.

Geplant ist unter anderem ein neues See-Wasserwerk. Es soll dank modernster Technik in der Lage sein, die Larven der Muscheln aus dem Wasser zu filtern, bevor es in die Anlage kommt und aufbereitet wird. Die Bodensee-Wasserversorgung beliefert rund 4 Millionen Menschen in Baden-Württemberg mit Trinkwasser.

Sie ist braun, gestreift und etwa vier Zentimeter groß: Die kleine Quagga-Muschel, die ursprünglich aus dem Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres stammt, sorgt für großen Wirbel am Bodensee. Seit ihrer Entdeckung vor fünf Jahren im „Schwäbischen Meer“ hat sie sich dort „irrsinnig schnell“ verbreitet, sagt Biologin Dr. Petra Teiber-Siegessegger vom Seeforschungsinstitut in Langenargen. „Das war so nicht zu erwarten.“ Ganze Abschnitte auf dem Seegrund sind mittlerweile von den Muscheln überzogen, berichten Taucher.

Die Quagga-Muschel setzt sich nicht nur auf dem Grund des Bodensees fest: Sie verbreitet sich auch auf Wrack-Teilen, technischen Geräten und am Rumpf von Schiffen. Bild: Karl-Heinz Weltz

Eingeschleppt wurden die Larven der Quagga-Muschel vermutlich durch Boote oder Wassersportausrüstung. Zwar hat die Quagga-Muschel auch am Bodensee natürliche Feinde, wie zum Beispiel Wasservögel. Doch sie ist extrem reproduktiv.

Die Folgen der massenhaften Verbreitung für das Ökosystem des drittgrößten Sees Mitteleuropas untersucht das internationale Forschungsprojekt „Seewandel“. Möglich ist, dass die Quagga-Muschel zum Nahrungskonkurrent für andere Lebewesen wird. Quagga-Muscheln leben von Plankton (pflanzliche und tierische Kleinstlebewesen), das auch für andere Seelebewesen von großer Bedeutung sind. „Mögliche Auswirkungen können wir im Moment aber noch nicht abschätzen“, sagt Biologin Teiber-Siegessegger. „Jedes Gewässer reagiert anders.“

Lesen Sie auch

Der streng geschützten Bachmuschel in Marktoberdorf auf der Spur Exkursion

(Lesen Sie auch: Das Geheimnis der "Jura": Europas berühmtestes Süßwasser-Schiffswrack liegt auf dem Grund des Bodensees)

Zur Plage geworden ist die Quagga-Muschel für die Bodensee-Wasserversorgung. Larven der Weichtiere dringen scharenweise in technische Anlagen ein. Wenn sie sich festsetzen und Schalen bilden, drohen Schäden. Für die Reinigung von Pumpen, Röhren und Leitungen sind laut Unternehmen vier Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden. Um die Prozesse dauerhaft zu sichern, plant die Bodensee-Wasserversorgung riesige Investitionen - unter anderem den Bau eines neuen Wasserwerkes mit Spezialtechnik. Baubeginn soll frühestens 2023 sein.

(Lesen Sie auch: Unbekannte werfen in Lindau tote Fische auf Balkon)

Das Trinkwasser selbst sei durch die Muscheln zu keinem Zeitpunkt gefährdet. In der Aufbereitungsanlage am Sipplingerberg wird es mit Ozon angereichert, das die Larven abtötet. Sandfilter entfernten sie dann aus dem Wasser.

Um eine Ausbreitung der Quagga-Muscheln in anderen Gewässern zu verhindern, appelliert Biologin Teiber-Siegessegger an Wassersportler, wie Surfer, Stand-up-Paddler, Bootsbesitzer oder Taucher, ihre Ausrüstung nach einem Bodensee-Besuch zu säubern.

Lesen Sie auch: Allgäuer bricht deutschen Rekord im Eisschwimmen im Bodensee