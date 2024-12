Bußgeld fürs Zuspätkommen Wer zu spät kommt, muss an Nürnberger Schule zahlen - bald auch an Allgäuer Schulen?

Fünf Euro müssen Schüler an einem Gymnasium in Nürnberg zahlen, wenn sie ständig unentschuldigt zu spät kommen. Gilt das bald auch an Allgäuer Schulen?