Mysteriöser Mordfall im Allgäu: Darum geht es in Nicola Förgs neuem Roman - mit Video-Lesung

In Nicola Förgs neuem Krimi geht es um einen mysteriösen Mordfall - und ein alter Bekannter tritt auf. In unserem Video liest die Autorin aus ihrem neuen Werk.

12.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist ein schönes Fleckchen Erde mit der Adresse „Prem, Karlsebene 2“. Seit zehn Jahren lebt dort die Journalistin und Bestsellerautorin Nicola Förg auf einem abgelegenen Bauernhof mit ihrem Mann Lutz Rudat – und aktuell mit fünf Pferden, zehn Katzen, zwei Hunden und zwei Ziegenböcken namens „Lolek und Bolek“. Wenn nicht gerade Spaziergänger oder Radler am Haus vorbeikommen, die die Hunde alarmieren, ist es angenehm still. Nur einen Steinwurf entfernt liegen das Ostallgäu und Lechbruck. Mit dem Rad erkundet sie gern die nähere Umgebung. Dabei hat sie zahlreiche, offensichtlich seit langem leer stehende Häuser entdeckt. „Da blutet mir immer das Herz“, sagt die 58-Jährige beim Plausch auf ihrer Sonnenterrasse und lacht. „Böse Häuser“ hat sie ihren neuen Alpen-Krimi genannt, der in dieser Woche fulminant auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste (Kategorie „Paperback“) eingestiegen ist.