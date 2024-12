Norovirus in zwei Einrichtungen im Oberallgäu - Hygieneregeln sofort verschärft

Das Norovirus ist im Allgäu auf dem Vormarsch. „Das Gesundheitsamt des Landkreises Oberallgäu beobachtet aktuell zwei Häufungen von Magen-Darm-Erkrankungen, die mit dem Norovirus in Zusammenhang stehen. Betroffen sind hier das Klinikum Immenstadt und die Geriatrie in Sonthofen“, antwortete die Behörde am Montag auf Anfrage unserer Redaktion.

Norovirus im Oberallgäu ausgebrochen: So reagieren das Klinikum Immenstadt und die Geriatrie Sonthofen

Beide Häuser hätten schnell reagiert, um zu verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Hygienemaßnahmen gehörten dazu, zum Beispiel müsse das Personal Schutzausrüstung tragen. Erkrankte Patientinnen und Patienten seien isoliert worden und müssten auch separate Sanitäranlagen nutzen. Zudem werde ein spezielles, gegen Noroviren wirksames Desinfektionsmittel für Hände und Flächen benutzt, „da das Virus sehr leicht übertragbar ist und schon kleinste Erregermengen ausreichen, um eine Infektion auszulösen“, teilt das Landratsamt mit. Die Einrichtungen hätten zudem das Gesundheitsamt des Landkreises auf dem Laufenden gehalten.