Norovirus-Ausbruch auf Allgäuer Hütten: Drei Menschen am Wochenende erkrankt

Bis Montag wurden auf Berghütten drei weitere Fälle von Magen-Darm-Beschwerden gemeldet. Mehrere Proben bestätigen inzwischen die Infektion mit dem Norovirus.

26.06.2023 | Stand: 20:23 Uhr

Im Falle des Norovirus-Ausbruchs hatte das Landratsamt Oberallgäu die Warnschilder an den Wanderwegen zwar abgebaut, doch haben über das Wochenende drei weitere Menschen Symptome gezeigt. Das gab das Landratsamt Oberallgäu am Montagmittag in einer Mitteilung bekannt.

Demnach wurden zwei der Betroffenen zur Behandlung ins Tal gebracht, eine Betroffene wurde auf einer Berghütte separiert. Ob die drei Erkrankten auch vom Norovirus befallen sind, ist derzeit noch unklar. Doch laut Landratsamt stehen alle drei Fälle "in direktem Zusammenhang mit dem Ausbruchgeschehen vom Mittwoch".

Norovirus auf Allgäuer Berghütten: Gesundheitsamt meldet drei weitere Fälle am Wochenende

Inzwischen sei auch klar, dass die Erkrankten sich in der vergangenen Woche mit dem hochansteckenden Norovirus infiziert hätten, sagt das Landratsamt. Wie das Virus in die Oberstdorfer Berghütten kam, ist indes weiter ungeklärt: Proben von Lebensmitteln und Wasser, die auf den Hütten genommen und untersucht wurden, ergaben zunächst keine Hinweise darauf, dass die Krankheit darüber verbreitet wurde.

Infektionen auf Hütten im Allgäu: Das ist passiert

Über 50 Ärzte, Sanitäter und Mitglieder der Bergwacht waren am vergangenen Mittwoch im Einsatz, als auf mehreren Berghütten im Oberstdorfer Gemeindegebiet mit Rettungshubschraubern ausgeflogen worden, weil sie über Magen-Darm-Beschwerden klagten. Bei einem Patienten wurde das Norovirus nachgewiesen. Neun Patienten sind bei dem Einsatz per Helikopter von den Hütten abgeholt worden. Der Norovirus-Ausbruch hatte teils bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

