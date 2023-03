OB-Wahl: Das steckt hinter der Memminger Überraschung

Was hat die Niederlage von Amtsinhaber Schilder mit dem Alter zu tun? Wer ist Wahlsieger Rothenbacher? Wirkt sich das Ergebnis auf das Allgäu aus? Eine Analyse.

07.03.2023 | Stand: 06:07 Uhr

Ein solches Ergebnis hat Seltenheitswert: Ein CSU-Oberbürgermeister verliert sein Amt nach nur einer Wahlperiode, er schafft es nicht einmal in die Stichwahl. In Memmingen ist dies passiert, Manfred Schilder muss den Chefsessel im Rathaus räumen. Sein Nachfolger ist Jan Rothenbacher (SPD, wir berichteten). Was steckt hinter dem Ergebnis, was bedeutet die Schlappe für die CSU und wie wirkt es sich auf das Allgäu aus, wenn in einer der wichtigsten Städte ein neuer Rathauschef regiert? Eine Analyse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.