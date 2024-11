Den Weihnachtsbummel genießen, ohne sich um die Parkgebühren zu sorgen - das geht in der Vorweihnachtszeit in Oberstaufen. Auf den Parkplätzen der Gemeinde gilt seit dieser Woche bis zum 23. Dezember: Parken kostet nichts. Lediglich die Höchstparkdauer dürfen Kundinnen und Kunden nicht überschreiten. Die Parkscheibe sollte also sichtbar im Auto liegen. Doch wie ist die Lage in anderen Allgäuer Städten und Gemeinden? Der Überblick.

Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang: Hier kann man kostenlos parken

In Bad Hindelang können sich vor allem Besucherinnen des Weihnachtsmarkts freuen: Dieser startete am 28. November und mit ihm das kostenlose Parken an Parkplätzen, an denen man normalerweise ein Parkticket lösen muss. Dazu zählen die Parkplätze am Sportplatz, am Schwimmbad, „Gruebplätzle“ und an der Säge. Der Weihnachtsmarkt findet am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende jeweils von Donnerstag bis Sonntag statt, die Parkregelung gilt aber auch für die weiteren Tage unter der Woche. Die Parkplätze liegen zwar nicht direkt in der Nähe der Ortsmitte - da aber während des Weihnachtsmarkts ohnehin Straßen gesperrt sind, bietet sich die kostenlose Möglichkeit für alle an, die noch gut zu Fuß sind.

Gratis parken in Lindenberg während der Adventszeit - hier geht es

Auch im Westallgäu kann man zur Adventszeit entspannter einkaufen: Von 30. November bis 31. Dezember dürfen Kundinnen und Kunden in der Tiefgarage in Lindenberg drei Stunden lang gratis parken – normalerweise ist dies nur für eine Stunde möglich. Wer länger stehenbleiben möchte, muss für jede weitere Stunde 50 Cent bezahlen. Der Tageshöchstsatz liegt bei fünf Euro.

An Adventssamstagen ist zudem auf allen oberirdischen Stellplätzen das Parken für zwei Stunden mit Parkscheibe kostenlos. Normalerweise zahlt man hier einen Euro pro Stunde. Die Brötchentaste - gratis parken für 30 Minuten - gibt es seit Frühjahr 2024 nicht mehr.

In dieser Allgäuer Stadt gibt es keine Parkgebühren

In Buchloe zahlt man auf den Parkplätzen der Gemeinde nie Gebühren - egal, ob Vorweihnachtszeit oder nicht.

In der Marktoberdorfer Innenstadt dürfen Kunden das ganze Jahr über zwei Stunden lang kostenlos parken – auch in der Vorweihnachtszeit. Der Marktoberdorfer Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell sieht darin ein entscheidendes Kriterium für den Einzelhandel in der Stadt. Denn kostenlose geschäftsnahe Parkplätze für die Kunden in der Stadtmitte sind aus seiner Sicht ein großer Vorteil für den Marktoberdorfer Einzelhandel im Wettbewerb mit größeren Städten (wie Kempten), dem Online-Handel und Discountern mit großen eigenen Kundenparkplätzen.

Keine Sonderregelung für die Vorweihnachtszeit gibt es in Immenstadt. Mit welchen Parkgebühren müssen Kunden rechnen? Hier der Überblick für die Gebühren in der Innenstadt:

Kurzparkzonen: Bis zu 30 Minuten gebührenfrei („Semmeltaste“), je angefangene 15 Minuten 50 Cent, bis zu maximal drei Stunden Parkzeit.

Bauhofinsel (am Hofgarten): bis 30 Minuten gebührenfrei, halber Tag 2 Euro, Tagesticket 3 Euro, Wochenticket 7 Euro - Gebührenpflicht Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr.

Parkgebühren in Kaufbeuren: Was kostet das Parken?

Auch in Kaufbeuren ändert sich zur Vorweihnachtszeit an den Parkgebühren nichts, gibt die Stadtverwaltung auf Anfrage bekannt. Mit welchen Gebühren muss man rechnen? Im Sparkassen-Parkhaus-Süd etwa kostet die angefangene halbe Stunde jeweils 50 Cent. Samstags ist die erste Stunde von 8 bis 20 Uhr kostenfrei. Im Parkhaus am Rathaus bezahlt man 60 Cent pro angefangene halbe Stunde.

In Memmingen sorgt das Thema Parken und Einzelhandel seit Monaten für Diskussionen. In der Vorweihnachtszeit gibt es keine besondere Regelung. Das Parken kostet zwischen 8 und 19 Uhr pro angefangene halbe Stunde zwischen 50 Cent (Bahnhofstraße) und 70 Cent (Krautstraße, Stadthalle), ab 19 Uhr sind es überall 50 Cent pro Stunde.

In Füssen kostet die halbe Stunde sogar noch mehr - etwa am Morisseparkplatz (1 Euro pro halbe Stunde). Im Parkhaus Sparkasse bezahlt man 2 Euro pro Stunde und 17 Euro pro Tag. Das Parken am Festplatz kostet 5 Euro pro Tag. Besondere Aktionen in der Vorweihnachtszeit gibt es nicht.

Auch für Kempten sind keine besonderen Aktionen bekannt. Die Preise für das Parken variieren hier: Auf den öffentlichen Parkplätzen der Stadt kostet die angefangene halbe Stunde 50 Cent - in Parkhäusern kann es schon einmal das Doppelte sein. Eine Übersicht finden Sie hier.