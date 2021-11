Bars und Clubs müssen wohl ab kommender Woche wieder schließen. Betroffene sprechen von einer „Katastrophe“. Und wie steht es um die Skisaison im Allgäu?

19.11.2021 | Stand: 20:00 Uhr

Vor wenigen Wochen hallten noch die Jubelschreie der Feiernden durch die Clubs im Allgäu. Nach anderthalb Jahren Zwangspause durfte dort endlich wieder getanzt werden. Doch jetzt scheint alles erneut vorbei zu sein: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkündete, dass Clubs und Bars ab Mittwoch schließen müssen – vorerst für drei Wochen. In Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 drohen Schließungen dann auch für Restaurants, Hotels sowie Sport- und Kulturveranstaltungen.

„Das ist eine Voll-Katastrophe“, sagt Hannes Palmer, Betreiber des Kemptener Parktheaters. Man habe einen riesigen Aufwand betrieben, um alle Regeln einhalten zu können. „Wir hatten mehr Sicherheitspersonal als sonst, haben alles kontrolliert und sogar eine mobile Teststation angeboten.“ Am Wochenende wird der Club seine Türen aber noch einmal öffnen. Obwohl die Maßnahme vorerst auf drei Wochen beschränkt ist, geht er davon aus, dass heuer im Parktheater nicht mehr getanzt wird. „Wir feiern die letzte Party des Jahres“, glaubt der Club-Chef. Ab Mitte kommender Woche werde die Disco wieder zu einem Corona-Testzentrum umfunktioniert.

Marktoberdorf: 2G-Plus-Regelung bei letzter Party im „Papillon“

Nicht mit diesem Beschluss gerechnet haben auch die Betreiber der Diskothek „Papillon“ in Marktoberdorf. „Mir ist ganz schlecht,“ sagt Christian Raffler, einer der Inhaber. Dass die erst vor Kurzem eröffnete Diskothek jetzt wieder schließen muss, trifft die Betreiber hart. Die letzte Party werde nun mit einer 2G Plus-Regelung ablaufen, das sei für alle machbar.

Neben der Schließung von Bars und Clubs hat Söder auch verkündet, dass heuer keine Weihnachtsmärkte stattfinden dürfen. Viele Märkte im Allgäu wurden ohnehin bereits abgesagt, auch der Verein Tourismus und Stadtmarketing Kaufbeuren hat sich nun zu diesem Schritt entschlossen. „Mir tut die Absage für alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Mitwirkenden und Organisatoren leid“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse ( CSU). Im Hinblick auf die „dramatische Situation in den Kliniken“ hält er die Entscheidung jedoch für nachvollziehbar.

Für Bergbahnen gilt aktuell die 2G-Regel

Ganz und gar nicht nachvollziehen kann dagegen Armin Hollweck, dass bei einer Inzidenz über 1000 auch die Gastronomie wieder schließen soll. „Wir sind absolut wütend“, sagt der Oberallgäuer Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Man wolle nun rechtliche Schritte einleiten und die Entscheidung auf Verhältnismäßigkeit überprüfen lassen. Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH, äußert sich zurückhaltender: „Ich hätte nicht gedacht, dass die neuen Regeln so hart ausfallen.“ Er könne aber auch verstehen, dass nun alles getan werden müsse, um die vierte Welle zu brechen. Die Tourismusbranche werde nun mit bangem Blick die Zahlen im Auge behalten. „Ich halte einen Lockdown für möglich – und nach den neuesten Ankündigungen zumindest in den Hotspot-Regionen für vorhersehbar“, sagt der Füssener Tourismusdirektor Stefan Fredlmeier.

Und wie geht es mit der Skisaison weiter? An der Zugspitze hat sie am Freitag bereits begonnen, am Fell- und Nebelhorn soll das ab dem 10. Dezember der Fall sein, sagt Jörn Homburg, Sprecher der Bergbahnen Oberstdorf Kleinwalsertal. Der Start an der Kanzelwand sei wegen des Lockdowns in Österreich auf den 12. Dezember verschoben worden. Aktuell gilt für Bergbahnen in Bayern noch die 2G-Regel für Personen ab zwölf Jahren.

Allerdings: In Corona-Hotspots mit einer Inzidenz über 1000 müssen am Mittwoch Sportstätten laut Söder schließen. Branchen-Insider fürchten, dass das dann auch für Seilbahnen und Skilifte gilt. Das wiederum wäre insbesondere für Saisonliftbetreiber eine „Katastrophe“, sagt Rupert Schön, Inhaber der Schwärzenlifte in Eschach (Oberallgäu). Schließlich habe er nur Schlepplifte, die Skifahrer seien ständig im Freien. Eine 2G-Regelung sei für den Betreiber machbar. „Darauf haben wir uns vorbereitet.“ Für Schön ist eines klar: Schuld an der erneut unsicheren Lage hat nicht nur das Virus. „Daran hat auch die Politik einen Anteil.“

