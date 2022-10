Allgäuer Firmen suchen Fachkräfte verstärkt auch im Ausland

Experten geben Tipps bei Veranstaltung am 20.Oktober in Kempten. Welche Erfahrungen ein Oberallgäuer Hotel mit Azubis aus Marokko gemacht hat.

Neben hohen Energiekosten und Lieferkettenproblemen ist der Fachkräftemangel derzeit das große Thema bei Firmen – egal, ob in der Industrie, im Handwerk oder im medizinisch-pflegerischen Bereich. In Deutschland bleibt die Suche oft erfolglos. Wie auch kleine Unternehmen daher an qualifiziertes Personal aus dem Ausland kommen, darum geht es beim Fachkräftekongress „Recruiting goes international!“ von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben und der Allgäu GmbH am Donnerstag, 20.Oktober, in Kempten.

Hauptrednerin ist Alexandra Köbler. Sie arbeitet als „Referentin für Zuwanderung“ beim Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums betreut sie das Online-Portal „Make it in Germany“. Seit zehn Jahren informiert das Portal über die Möglichkeiten der Fachkräftezuwanderung. Zudem finden sich dort viele praxisnahe Hilfestellungen und Ansprechpartner. Allein im September griffen etwa 140.000 Arbeitgeber auf die Seite zu – und tausende Interessenten aus dem Ausland, vor allem aus Indien, Großbritannien, den USA, Brasilien und Mexiko. „Dort ist das Fachkräftepotential sehr groß“, sagt Köbler.

Online-Portal der Bundesregierung hilft Arbeitgebern und Arbeitssuchenden

Sie macht aber auch deutlich: „Fachkräfte aus dem Ausland holen, ist kein Kinderspiel – aber ein machbarer Weg.“ Der sei für viele Unternehmen angesichts des Mangels in Deutschland mittelfristig oft die einzige Chance, den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dazu bedarf es in Deutschland aber auch weniger und dafür vereinheitlichter Bürokratie – sowie einer besseren Digitalisierung. Das würde das Anwerben erleichtern und die Behörden entlasten.

So läuft das Anwerben über die Online-Plattform der Bundesregierung: Firmen können dort kostenlos ihre Stellenanzeigen platzieren, um Suchende aus dem Ausland zu erreichen. Das Portal, das mit der Arbeitsagentur vernetzt ist, werde monatlich über eine Millionen Mal geklickt – wobei 80 Prozent der Zugriffe aus dem Ausland kommt. Entsteht ein gegenseitiges Interesse, könne beispielsweise zunächst Kontakt über eine Video-Besprechung aufgenommen werden, erklärt Köbler. Komme ein Arbeitsvertrag zustande, geht es um die Einreise nach Deutschland. Dafür gibt es ein reguläres Verfahren, aber auch ein beschleunigtes. Dennoch könne das durchaus ein halbes Jahr dauern, sagt Köbler. Wichtig sei, dass beide Seiten die erforderlichen Unterlagen schon vorbereitet haben – auch dabei helfe das Online-Portal.

Integrieren ist wichtig - bei der Arbeit, aber auch privat

Ist die Fachkraft in Deutschland, müsse man sie halten und integrieren – sowohl in der Firma wie auch privat, betont die Expertin. Wichtigste Aspekte seien dabei die Sprache, aber auch der Nachzug der Familie und zum Beispiel Unterstützung bei der Wohnungssuche. „Soll die Integration gelingen, müssen beide Seiten aktiv mitmachen.“

Auf dem Fachkräftekongress werden auch erfolgreiche Beispiele aus der Region vorgestellt. Eines ist das Panoramahotel Oberjoch im Oberallgäu. 41 Azubis und duale Studierende gibt es dort aktuell – 23 kommen aus dem Ausland, vor allem aus Indonesien und Marokko. „Wir haben seit 2019 beziehungsweise 2021 Kontakte dorthin – teils über Vermittler, teils über den Hotel- und Gaststättenverband“, erklärt Personalleiterin Nadine Lämmermeyer. Die Erfahrungen seien durchweg positiv. „Die jungen Leute sind zuvorkommend, haben ein strahlendes Lächeln und auch gute Schulnoten.“

Da die ausländischen Fachkräfte in der Regel ein B2-Sprachzertifikat haben – damit können Gespräche auf Deutsch geführt werden –, gibt es bei der Integration nur wenig Probleme. „Wir helfen zum Beispiel bei Behördengängen, aber die Azubis unterstützen sich auch viel untereinander“, sagt Lämmermeyer. Inzwischen gehen bei der Lerch-Gruppe, zu der das Hotel in Oberjoch gehört, täglich bis zu 30 Bewerbungen aus dem Ausland ein – vor allem aus Marokko. „Die jungen Leute sind untereinander gut vernetzt und geben sich gegenseitig Hinweise auf Arbeitgeber“, erklärt Lämmermeyer die hohe Zahl.

Infos und Anmeldung zum Kongress in Kempten

Das Portal der Bundesregierung zum Thema „ausländische Fachkräfte“ finden Sie im Internet unter www.make-it-in-germany.de

Eine Anmeldung zum Fachkräftekongress ist möglich unter www.standort.allgaeu.de

