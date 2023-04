Polizei im Allgäu nimmt nicht nur Raser ins Visier

Beim europaweiten Blitzer-Marathon 2023 registrieren Allgäuer Beamte jede Menge Verstöße – vom Tippen auf dem Handy bis zum riskanten Frühstück am Steuer.

21.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Hochpreisige Frontfotos haben sich am Freitag wieder zahlreiche Autofahrer im gesamten Allgäu abgeholt – obwohl der Blitzer-Marathon auch in diesem Jahr umfassend in den Medien angekündigt worden war. „Es ist erstaunlich, wie viele Verstöße wir trotzdem feststellen. Uns geht es bei den Kontrollen aber nicht nur um zu schnelles Fahren“, erklärt Polizeihauptkommissar Bernhard Weinberger, der mit seinen Kollegen eine Messstation an der B12 bei Jengen aufgebaut hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.