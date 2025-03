Kritik an Ermittlungen Kamera in Kemptener Polizei-Umkleide: Trafen Polizistinnen im Einsatz auf den Täter?

Aus Kreisen der Allgäuer Polizei wird Kritik an den Ermittlungen rund um eine in der Umkleidekabine aufgehängte Kamera laut. So reagiert das Präsidium darauf.