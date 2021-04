Polnisches Bass-Wunder: Kinga Glyk fasziniert zum Jazzfrühling-Start

24 Jahre jung und schon Chefin: Die polnische Wunder-Bassistin Kinga Glyk turnt locker-leicht durch Tiefen und Höhen. Und das groovt auch noch.

25.04.2021 | Stand: 15:41 Uhr

Es ist das dritte gestreamte Konzert, das Kinga Glyk in diesen Coronazeiten gibt, und man merkt der jungen polnischen Bassistin das Unbehagen an über das, was fehlt: Publikum. „Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich“, sagt sie in stark akzentuiertem Englisch. Sie steht in einem Veranstaltungssaal in Czerwionka-Leszczyny, ganz im Süden Polens nicht fern der Grenze zu Tschechien. Von hier aus gibt sie mit ihren drei Begleitmusikern für alle jene ein Konzert, die auf Einladung des Kemptener Jazzfrühlings auf einen Bildschirm schauen. „Ich vermisse euch“, sagt sie in die Kameras, die um ihre Band herum aufgebaut sind. „Und ich hoffe, ihr seid in Kontakt mit uns.“