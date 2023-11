Preis für die Wanks und ihr Kunsthaus im Ostallgäu: „Künstler sind dankbar für diese Plattform“

Michaela und Bruno Wank haben den mit 5000 Euro dotierten Kulturpreis Bayern erhalten. Die Verleihung am Donnerstag, 16. November 2023, kann man ab 19 Uhr online auf bayernwerk-live.de verfolgen. Am Samstag und Sonntag (18. und 19. November 2023) gibt’s in der Verpackerei eine Kunstmesse (geöffnet von 11 bis 18 Uhr).