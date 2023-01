Ein unvergesslicher Gala-Abend: Als VIP zum Presseball

Mit Hol- und Bringdienst, Begrüßungscocktail und Erinnerungsgeschenk - Wir verlosen zweimal zwei Eintrittskarten für den Allgäuer Presseball.

18.01.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Der Allgäuer Presseball in der Kemptener Big Box ist eines der bedeutendsten gesellschaftlichen Ereignisse in der Region. Heuer findet er am Samstag, 11. Februar, statt – und zwei Paare können als VIP-Gäste mit dabei sein. Denn auch dieses Mal werden im Vorfeld zweimal zwei Eintrittskarten (ohne Essen) samt einem Begrüßungscocktail und einem Erinnerungsgeschenk verlost. Zum Gewinn gehört auch ein Hol- und Bringdienst, die Fahrzeuge dafür stellt das Autohaus Seitz zur Verfügung.

Allgäuer Presseball in Kempten - ein Galaabend für zahlreiche Gäste

Der Gala-Abend ist Treffpunkt für viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Stargast ist der aus Radio und Fernsehen bekannte Sänger Max Mutzke mit Band. Mit dabei ist auch wieder die Steinbach Bigband, die für gute Stimmung beim Tanz sorgt. Die Nachtschwärmer können den Abend bei der Aftershow-Party in der Kultbox mit DJ Ivan S. ausklingen lassen. Der prominente Moderator Marco Schreyl begleitet die Besucherinnen und Besucher durch das Programm der Benefizveranstaltung.

Diesen wohltätigen Hintergrund hat der Allgäuer Presseball

Denn der Allgäuer Presseball ist nicht nur ein glamouröser Abend, sondern hat auch einen wohltätigen Hintergrund. Es wird eine Tombola zugunsten der Kartei der Not, des Leserhilfswerks unserer Zeitung, geben. Die Stiftung unterstützt unschuldig in Not geratene Menschen in der Region.

So können Sie an der Verlosung teilnehmen

Wer an der Karten-Verlosung teilnehmen will, kann seine vollständigen Kontaktdaten samt ein paar Sätzen, warum er gewinnen möchte, bis Montag, 23. Januar, an folgende E-Mail-Adresse schicken: allgaeuer-presseball@azv.de.

Erstmals gibt es zudem Laufkarten für 39 Euro. Einlass ist mit diesen Karten ab 22.45 Uhr in festlicher Abendgarderobe. Auch im Januar gibt es sie noch zu kaufen. Weitere Infos auf der Presseball-Homepage.

