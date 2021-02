Ein Jahr Corona im Allgäu: Wie sich das Virus ausbreitete und seitdem das Leben bestimmt

Vor genau einem Jahr erreichte uns die Meldung: Es gibt den ersten Corona-Fall im Allgäu. Seitdem hat sich das Leben in der Region verändert - ein Rückblick.

Von Allgäuer Zeitung

28.02.2021 | Stand: 18:06 Uhr

Am Abend des 29. Februar vergangenen Jahres, einem Samstag, stand fest: Im Allgäu gibt es den ersten nachgewiesenen Corona-Fall. Es war ein 39-Jähriger aus Füssen, der bei Deckel Maho in Pfronten beschäftigt war. Der Erkrankte hatte sich zwei Wochen lang in einer Risikoregion in Italien aufgehalten und wahrscheinlich dort angesteckt. Aus „Gründen der Fürsorge gegenüber den Arbeitnehmern“ habe man sich entschlossen, das Werk in Pfronten für einige Tage zu schließen, hieß es am darauffolgenden Sonntag von der Deckel-Maho-Geschäftsführung. Am Mittag tagte im Ostallgäuer Landratsamt ein Krisenstab. Beschlossen wurde, dass alle Personen mit engem Kontakt zum Infizierten getestet werden sollten. Weitergehende Schritte sollte es im Ostallgäu vorerst nicht geben. Auch andernorts sahen die Verantwortlichen noch keinen Grund, Veranstaltungen abzusagen oder Beschränkungen anzuordnen.