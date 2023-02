Überraschungen auf dem Röntgenbild: Was der Mindelheimer Chefarzt schon gesehen hat

Severin Greiner bekommt als Chefarzt der Mindelheimer Radiologie nicht nur gebrochene Knochen oder entzündete Lungen zu Gesicht, sondern auch Kuriositäten.

13.02.2023 | Stand: 08:12 Uhr

Als Radiologe hat Severin Greiner, Chefarzt der Radiologie an der Mindelheimer Klinik, schon Tausende Röntgenbilder gesehen. Meist zeigen sie gebrochene Knochen oder - in Zeiten von Corona - auch böse entzündete Lungen. Aber manchmal tauchen darauf auch Dinge auf, die man als Laie wohl nicht in einem menschlichen Körper erwarten würde.

