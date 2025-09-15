Icon Menü
Regenradar aktuell: Unwetterartige Gewitter über dem Allgäu - diese Warnung gelten jetzt noch

Unwetterwarnung

Unwetterartige Gewitter über dem Allgäu - diese Warnung gelten jetzt noch

Am späten Montagabend zogen teils schwere Gewitter über das Allgäu. Der Deutsche Wetterdienst warnte besonders in zwei Landkreisen.
    Der Wetterdienst warnte in großen Teilen des Allgäus am Montagabend vor Gewittern.
    Der Wetterdienst warnte in großen Teilen des Allgäus am Montagabend vor Gewittern. Foto: Hartl, dpa (Symoblfoto)

    Unwetter im Allgäu aktuell: Am Montagabend bewegte sich eine Gewitter-Front über das Allgäu. Besonders nördlich und östlich von Memmingen und im Raum Buchloe warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeitweise vor Unwettern der Stufe 3 von 4.

    Diese Unwetter-Warnungen des DWD gibt es für den Allgäu-Bodensee-Raum heute am Montag (15.9.2025)

    • Landkreis Oberallgäu: Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 23 Uhr.
    • Landkreis Ostallgäu: Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 23 Uhr.
    • Landkreis Unterallgäu: Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 23 Uhr.
    • Landkreis Lindau: Warnung aufgehoben.
    • Stadt Memmingen: Warnung aufgehoben.
    • Stadt Kempten: Warnung aufgehoben.
    • Stadt Kaufbeuren: Warnung aufgehoben.
      Stand Montag, 15. September 2025, 22.20 Uhr.

    Bei einer amtlichen Warnung vor schwerem Gewitter der Stufe 3 von 4 sieht der DWD konkrete Gefahren durch:

    • Blitzschlag (Lebensgefahr!)
    • verbreitet umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste und andere, auch große Objekte
    • herabfallende Äste, Dachziegel und andere, auch große Gegenstände
    • Schäden an Gebäuden
    • rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern
    • verbreitet Aquaplaning
    • mögliche Erdrutsche
    • Hagelschlag (DWD-Angaben)
    Die niedrigste jemals in Deutschland gemessene Temperatur beträgt -37,8 Grad Celsius. Das ist allerdings inzwischen fast 100 Jahre her. Gemessen wurde der Tiefswert am 12. Februar 1929 in Hüll, einem Ortsteil von Wolnzach im Kreis Pfaffenhofen/Ilm in Oberbayern.
    In Deutschland wurden seit Beginn der Wetteraufzeichnungen einige Rekorde aufgestellt. Auch das Allgäu ist dabei oft vertreten.

    Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:

    • Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.
    • Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.
    • Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.
    • Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.

    Die ausführliche Wettervorhersage für das Allgäu mit Unwetterwarnungen, Regenradar, UV-Index und Biowetter finden Sie hier.

