Unwetterartige Gewitter über dem Allgäu - diese Warnung gelten jetzt noch

Unwetter im Allgäu aktuell: Am Montagabend bewegte sich eine Gewitter-Front über das Allgäu. Besonders nördlich und östlich von Memmingen und im Raum Buchloe warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeitweise vor Unwettern der Stufe 3 von 4.
Diese Unwetter-Warnungen des DWD gibt es für den Allgäu-Bodensee-Raum heute am Montag (15.9.2025)
- Landkreis Oberallgäu: Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 23 Uhr.
- Landkreis Ostallgäu: Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 23 Uhr.
- Landkreis Unterallgäu: Amtliche Warnung vor schwerem Gewitter (Stufe 2 von 4) – gilt vorerst bis heute 23 Uhr.
- Landkreis Lindau: Warnung aufgehoben.
- Stadt Memmingen: Warnung aufgehoben.
- Stadt Kempten: Warnung aufgehoben.
- Stadt Kaufbeuren: Warnung aufgehoben.
– Stand Montag, 15. September 2025, 22.20 Uhr.
Bei einer amtlichen Warnung vor schwerem Gewitter der Stufe 3 von 4 sieht der DWD konkrete Gefahren durch:
- Blitzschlag (Lebensgefahr!)
- verbreitet umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste und andere, auch große Objekte
- herabfallende Äste, Dachziegel und andere, auch große Gegenstände
- Schäden an Gebäuden
- rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern
- verbreitet Aquaplaning
- mögliche Erdrutsche
- Hagelschlag (DWD-Angaben)
Das sind die vier Warnstufen des DWD für Unwetter:
- Stufe 1: Hierbei handelt es sich um die Amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Es können laut DWD "wetterbedingt Gefährdungen auftreten". Es sei ratsam, sich bei Aktivitäten im Freien über die Wetterentwicklung zu informieren.
- Stufe 2: Jetzt warnt der DWD vor "markantem Wetter". Die Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Vereinzelt kann es bereits zu Sturm-Schäden kommen.
- Stufe 3: Bei der Amtlichen Unwetterwarnung ist es schon sehr gefährlich. Vielerorts kann es zu Schäden kommen, der DWD empfiehlt, sich jetzt nicht mehr im Freien aufzuhalten. Wenn sich das nicht vermeiden lässt, ist äußerste Vorsicht geboten.
- Stufe 4: Nur bei extremen Unwettern wird die Stufe 4 ausgerufen. Das Wetter kann lebensbedrohlich sein und große Schäden und Zerstörungen anrichten. Häufig sind dabei auch größere Gebiete betroffen. Man solle sich auf "außergewöhnliche Maßnahmen" vorbereiten.
