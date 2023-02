Dieses Rezept für Allgäuer Zwiebelrostbraten mit Kässpatzen überzeugte die "Küchenschlacht"-Jury

Christina Häring aus Erkheim hat bei der ZDF-Küchenschlacht mit diesem Rezept die erste Runde gewonnen. So gelingt der perfekte Allgäuer Zwiebelrostbraten.

21.02.2023 | Stand: 18:27 Uhr

Mit diesem Rezept hat die Unterallgäuerin Christina Häring aus Erkheim bei der ZDF-Kochshow "Die Küchenschlacht" den Tagessieg in der ersten Runde am 20. Februar 2023 geholt. Also muss es wohl gut sein.

Hier erfahren Sie, wie sie einen Allgäuer Zwiebelrostbraten mit Rotweinsauce, Kässpatzen und Röstzwiebeln zubereiten.

Zutaten für den Allgäuer Zwiebelrostbraten - Für die Kässpatzen:

300 g Dinkel-Spätzlemehl, Type 630

3 Eier, Größe M

200 ml Mineralwasser

75 g Bergkäse

75 g Emmentaler

30 g Weißlacker

1/2 Bund Schnittlauch

100 ml Gemüsefond

1 Prise Salz

Den Backofen auf 120 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Mehl, Eier, Wasser und Salz zu einem Teig schlagen, bis er Blasen wirft. Teig portionsweise durch den Spätzlehobel in siedendes Salzwasser reiben und kurz aufkochen lassen bis die Spätzle an der Oberfläche schwimmen.

Gesamten Käse reiben. Spätzle mit dem Schaumlöffel herausnehmen, in eine ofenfeste Form geben und mit einem Drittel des geriebenen Käses bestreuen. Diesen Vorgang solange wiederholen, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Im Ofen warmstellen.

Kässpatzen aus dem Ofen nehmen und einmal kräftig umrühren, ggf. mit warmem Gemüsefond auflockern. Portionsweise auf den Teller geben und mit fein geschnittenem Schnittlauch garnieren. (Lesen Sie auch: Sechs Fakten über Allgäuer Kässpatzen, die Sie (vielleicht) noch nicht wissen)

Allgäuer Zwiebelrostbraten zubereiten - Für den Zwiebelrostbraten wird benötigt:

2 Roastbeef-Scheiben, ca. 2,5 cm dick, Zimmertemperatur

1 EL Butterschmalz

1 Zweig Rosmarin

2 Zweige Thymian

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

Salz aus der Mühle

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Fleisch salzen und in einer heißen Pfanne in Butterschmalz scharf von beiden Seiten anbraten (ca. 1,5 Minuten pro Seite). Die Temperatur des Herdes auf mittlere Stufe reduzieren. Butter, Rosmarin, Thymian und Knoblauch mit in die Pfanne geben und das Fleisch mehrmals mit der geschmolzenen, aromatisierten Butter übergießen. Aromatisiertes Fleisch pfeffern und ca. 10 Minuten bei einer Kerntemperatur von 58 Grad medium garen.

Christina Häring aus Erkheim hat bei der ZDF-Kochshow "Die Küchenschlacht" die erste Runde am 20. Februar 2023 gewonnen. Bild: Gunnar Nicolaus, ZDF

Zutaten für die Rotweinsauce:

100 ml Portwein

150 ml kräftiger Rotwein

150 ml Rinderfond

100 g sehr kalte Butter

2 TL Puderzucker

Salz aus der Mühle

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Puderzucker in eine Pfanne sieben und bei mittlerer Hitze karamellisieren lassen. Portwein und Rotwein angießen und auf ein Drittel des Volumens einköcheln lassen. Rinderfond hinzufügen und nochmals gut einkochen lassen. Die kalte Butter in Würfel schneiden und die Butterwürfel nacheinander bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren in die Sauce geben, die Pfanne dazu ggf. vom Herd nehmen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

So gelingen die Röstzwiebeln für die Kässpatzen:

2 Zwiebeln

100 g doppelgriffiges Mehl

2 TL edelsüßes Paprikapulver

Neutrales Öl zum Frittieren

Salz aus der Mühle

Fritteuse auf 170 Grad vorheizen. Zwiebel abziehen und in feine Ringe hobeln. Zwiebelringe im Mehl wenden und anschließend sofort in der Fritteuse goldgelb ausbacken. Zwiebelringe auf Küchenpapier abtrocknen lassen und nach Geschmack mit Salz und Paprikapulver würzen.

Zum Schluss:

Fleisch aus dem Ofen nehmen, neben den Käsespätzle platzieren und ggf. nochmals salzen und pfeffern. Die knusprigen Zwiebelringe auf das Fleisch legen. Sauce in einem Saucier anrichten.