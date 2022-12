Sängerstar Eros Ramazzotti: Im Sommer 2023 singt er am Forggensee in Füssen

10.12.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Länger schon hat sich Eros Ramazzotti nicht mehr im Allgäü blicken lassen. Nun macht der italienische Sängerstar wieder mal Halt in der Region: Der 59-jährige gebürtige Römer wird am 16. Juli 2023 die Königswinkel Open Airs im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein eröffnen.

Eros Ramazzotti bringt Musik aus seinem neuen Album „Battito Infinito“ mit, das im September erschienen ist. Vor einigen Wochen hat er seine Welttournee in Los Angeles ( USA) gestartet. „Ich kann es kaum erwarten, meine Fans auf der ganzen Welt wiederzusehen“, erklärt der Sänger. „Weil ich davon überzeugt bin, dass dies der beste Weg ist, die aktuelle, sehr komplexe Situation zu bewältigen und wieder Musik zu machen.“

Allgäu Concerts hat auch die Berliner Sängerin Lea verpflichtet

Inzwischen hat die Agentur Allgäu Concerts aus Buchenberg (bei Kempten), die das Festival am Forgeensee organisiert, auch die Berliner Sängerin Lea für den Reigen an Freiluftkonzerten verpflichtet. Die 30-Jährige tritt am 22. Juli 2023 auf und wird ihr drittes Album „Treppenhaus“ mitbringen. Die Songs erzählen Geschichten aus Leas Leben und sollen neue Facetten von der jungen Frau zeigen.

Ingesamt fünf Open-Air-Abende sind am Forggensee-Ufer beim Festspielhaus Füssen geplant

Lea und Eros Ramazzotti komplettieren die Königswinkel Open Airs 2023. Neben ihnen treten auf: Andreas Gablier (21. Juli), Cro (23. Juli) und Simply Red (28. Juli). Für die Anreise zu den einzelnen Konzerten (inklusive Rückfahrt) organisiert Allgäu Concerts wieder kostenlose Bus-Shuttles, die etliche Allgäuer Orte ansteuern. „Damit wollen wir einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und ein nachhaltigeres Event schaffen“, schreibt die Agentur auf ihrer Homepage. Sie hat drei Linien eingerichtet: Busse starten in Isny, Memmingen (über Kempten) und Kaufbeuren. Anmeldungen seien bis drei Wochen vor dem jeweiligen Konzert möglich; spätere Anmeldungen könnten nicht berücksichtigt werden.