Saharastaub im Allgäu: Ist eine Autowäsche am Wochenende sinnvoll oder Zeitverschwendung?

Die zweite große Saharastaub-Wolke des Jahres 2025 nimmt aktuell Kurs aufs Allgäu. Heute am Freitag (21.3.2025) kommt mit trocken-milder Luft aus dem Süden wie schon Anfang März wieder Saharastaub in unsere Region.

Tagsüber wird der Himmel von Oberstdorf über Kempten bis nach Memmingen, von Kaufbeuren bis nach Lindau deutlich milchig eingetrübt sein. Dabei wird es mit bis zu 20 Grad frühlingshaft warm, auch wenn die Sonne unter einer milchigen Wolkendecke nur selten durchblinzeln wird.

Saharastaub aktuell: In Deutschland nicht ungewöhnlich, aber meistens ungefährlich

Ungewöhnlich ist das Wetterphänomen längst nicht mehr - wir erleben gerade erst den Auftakt in die Wüstenstaub-Saison. Wind kann kleinste Staubkörner aus der Sahara in die oberen Luftschichten der Atmosphäre wirbeln, wo die Partikel bei entsprechender Wetterlage tausende Kilometer weit transportiert werden und auch ins Allgäu gelangen. Zwischen zehn und 20 Mal passiert dies in der Regel pro Jahr. Wie stark der Staub den Himmel eintrübt, hängt von weiteren Faktoren wie der Luftfeuchtigkeit ab.

Für Menschen gefährlich oder gesundheitsschädlich ist der Saharastaub in der üblichen Konzentration bei uns nicht. Asthmatiker oder Pollen-Allergiker könnten allerdings zusätzlich belastet sein. Der Staub aus der Sahara führt allgemein zu einer höheren Feinstaubbelastung.

Saharastaub im Allgäu: Sollte ich jetzt mein Auto waschen?

Ärgerlich ist der feinstkörnige Sand jedoch vor allem für manche Autobesitzerinnen und Autobesitzer. Zum Frühlingsanfang an diesem Wochenende wollen wohl viele Menschen im Allgäu ihr Auto vom Schmutz des Winters befreien und einer gründlichen Autowäsche unterziehen. Sollte man damit jetzt noch warten, wenn neuer Saharastaub den Wagen ohnehin gleich wieder verdreckt?

Der Automobilclub ADAC rät dazu, dass es grundsätzlich sinnvoll sei, das Auto zeitnah von der Staubschicht zu befreien. Denn zum einen könnten schmutzige Fenster, Scheinwerfer und Rücklichter die Sichtbarkeit beeinträchtigen. Zum anderen bestünde die Gefahr, dass die kleinen Staubkörner von der Sonneneinstrahlung in den Lack eingebrannt werden könnten.

Einer Autoreinigung an diesem Wochenende steht also nicht im Weg. Am besten eigne sich laut Experten auch bei Saharastaub die Fahrt durch eine Waschanlage. Wo es erlaubt ist, könnten Autobesitzer auch eine Reinigung von Hand probieren - diese brauche jedoch viel Wasser, da man sonst mit dem Schwamm die Sandpartikel erst richtig in den Lack einmassiert und Kratzer verursacht, so der ADAC abschließend.