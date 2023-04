So können Sie die Weltrekord-Schelle von Bad Hindelang ersteigern

Die gespendete Weltrekord-Schelle von Bad Hindelang wird jetzt für den guten Zweck versteigert. Mitbieten kann jeder - doch günstig wird das nicht.

11.04.2023 | Stand: 08:07 Uhr

2357 Schellen erklangen am 18. März in Oberjoch – und brachten dem Allgäu damit einen Weltrekord ein. Zu diesem Anlass hatte die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller eine Schelle gestiftet, die unter den Teilnehmenden verlost wurde.

Weltrekord-Schelle von Bad Hindelang sollte verlost werden

Der Gewinner mit der Losnummer 357 meldete sich jedoch nie bei der Gemeinde Bad Hindelang. Nun soll die Schelle für einen guten Zweck versteigert werden.

Zugunsten des Allgäuer Hilfsfonds können Interessenten per Mail ihr Angebot bei der Gemeinde unter schelle@badhindelang.de abgeben. Die Aktion läuft bis 28. April. Das Mindestgebot liegt bei 500 Euro und entspricht damit dem Wert der Schelle inklusive des Riemens samt Gravur in der Schnalle.

Schellen-Weltrekord von Bad Hindelang: Wenn 2357 Kuhglocken klingeln

Zur Erinnerung: Am 18. März jubelten tausende Allgäuer, denn ein neuer Weltrekord ging in die Region. Die geplante Zahl von 800 Kuhschellen hatten die Oberallgäuer bei weitem übertroffen: Insgesamt ertönten an der Talstation der Grenzwiesbahn Oberjoch 2357 Kuhschellen – und der Kurort sicherte sich so den Eintrag im „Guinnessbuch der Rekorde“.

Den einstigen Rekord von 640 Personen mit 700 Kuhglocken in Boswil (Schweiz) haben die Oberallgäuer damit geknackt.

Vorwiegend Älpler, Landwirte und Bergbauern seien beim Weltrekord dabei gewesen, aber auch Einwohner und Gäste hätten sich Kuhschellen ausgeliehen, um die Aktion zu unterstützen, sagte der Bad Hindelanger Tourismusdirektor Maximilian Hillmeier damals.